توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى: تەلەفوندى تۇندە قۋاتتاۋ قاۋىپتى
استانا.قازاقپارات - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ازاماتتاردى ەلەكتر قۇرىلعىلارىن، سونىڭ ىشىندە ۇيالى تەلەفوندار مەن پلانشەتتەردى پايدالانۋ كەزىندە ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىرادى.
اقاۋلى زاريادتاۋ قۇرىلعىلارى، زاقىمدالعان سىمدار، ساپاسىز نەمەسە سەرتيفيكاتتالماعان اكسەسسۋارلار قىسقا تۇيىقتالۋعا، قۇرىلعىنىڭ شامادان تىس قىزۋىنا جانە ءورتتىڭ شىعۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. اسىرەسە ەلەكتروندىق قۇرىلعىلاردى تۇنگى ۋاقىتتا ۇزاق ۋاقىت بويى باقىلاۋسىز قۋاتتاپ قويۋ قاۋىپتى.
قۇرىلعىنى توسەك، ديۆان، جاستىق نەمەسە كورپە ۇستىندە قۋاتتاۋ كەزىندە جىلۋدىڭ دۇرىس تارالۋى قيىنداپ، ونىڭ قىزىپ كەتۋ قاۋپى ارتادى. سونداي-اق قۋاتتالىپ جاتقان قۇرىلعىلاردى پەردە، قاعاز جانە باسقا دا تەز تۇتاناتىن ماتەريالداردىڭ جانىنا قويۋعا بولمايدى. ازاماتتار ۇيىقتاپ جاتقان ۋاقىتتا اقاۋلى زاريادتاۋ قۇرىلعىسى ءورتتىڭ شىعۋ كوزىنە اينالۋى مۇمكىن. سوندىقتان قاراپايىم قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزى زور.
ت ج م مىناداي قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋدى ۇسىنادى: تەك جارامدى، ساپالى جانە سەرتيفيكاتتالعان زاريادتاۋ قۇرىلعىلارىن پايدالانىڭىز؛ زاقىمدالعان سىمدار مەن اقاۋلى ەلەكتر جابدىقتارىن قولدانباڭىز؛ گادجەتتەردى توسەك، ديۆان، جاستىق، كورپە سياقتى جۇمساق جيھازداردىڭ ۇستىندە قۋاتتاماڭىز؛ قۋاتتالىپ جاتقان قۇرىلعىلاردى ۇزاق ۋاقىت بويى باقىلاۋسىز قالدىرماڭىز؛ قۇرىلعىلاردى پەردە، قاعاز جانە باسقا دا تەز تۇتاناتىن زاتتاردىڭ جانىنا قويماڭىز؛ قۋاتتاۋ اياقتالعاننان كەيىن زاريادتاۋ قۇرىلعىسىن ەلەكتر جەلىسىنەن اجىراتىڭىز.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى: ءورت قاۋىپسىزدىگى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ - ءوزىڭىزدىڭ جانە جاقىندارىڭىزدىڭ ءومىرى مەن قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋدىڭ ماڭىزدى شارتى ەكەنىن ەسكە سالادى.