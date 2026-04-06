تورەحان سابىرحان ازيا چەمپيوناتى فينالىندا سىنعا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026-جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن، 6-ساۋىردە تورەحان سابىرحان (70 كەلى) فينالعا شىقتى.
وتانداسىمىز 1/2 فينالدا قىتاي وكىلى پەيچانگ ۋانگپەن جۇدىرىقتاسىپ، قارسىلاسىن 3 مارتە نوكداۋنعا ءتۇسىردى. ناتيجەسىندە تورەشى 2-راۋندتا ايقاستى توقتاتۋعا شەشىم قابىلدادى. وتانداسىمىز جارتىلاي فينالدا تايلاندتىق بۋندجونگ سينسيريمەن قولعاپ تۇيىستىرەدى.
تورەحان سابىرحان 2016-جىلى 13-اقپاندا دۇنيەگە كەلگەن. 2025-جىلى انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ەرەسەكتەر اراسىندا الەم چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ العان ەدى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن ەل قۇراماسىنان باقىت سەيدىش (70 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) فينالعا جولداما السا، ۆالەنتينا حالزوۆا (70 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (65 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنان ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، ايەلدەردە ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى) فينال جولداماسىن ساراپقا سالادى.
قۇرلىقتىق دودادا ەل قۇراماسىنان بارلىعى 13 بوكسشى جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.