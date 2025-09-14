تورەحان سابىرحان 19 جاسىندا بوكستان الەم چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىندا تورەحان سابىرحان (70 كەلى) چەمپيورن اتاندى.
وتانداسىمىز فينالدا سيەۆون وكادزاۆا (جاپونيا) كەزدەستى. ناتيجەسىندە قارسىلاسىنان باسىم ءتۇسىپ، نەبارى 19 جاسىندا الەم چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) جانە الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى) الەم چەمپيونى اتانسا، نازىم قىزايباي (48 كەلى) كۇمىس جۇلدەگەر بولدى.
ەندى كەشكى سەسسيادا ايبەك ورالباي (90 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى) التىنعا تالاسادى.
ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. جەكپە-جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى.
الەمنىڭ ءار قيىرىنان كەلگەن بوكسشىلار 4-10-قىركۇيەك ارالىعىندا ىرىكتەۋ كەزەڭىندە باق سىنادى. ال 12-13-قىركۇيەكتە جارتىلاي فينالدىق، 13-14-قىركۇيەكتە فينالدىق باسەكەلەر ءوتتى.