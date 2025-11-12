توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارى اسەرلى ءوتتى - پۋتيننىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى
ماسكەۋ. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى وتە اسەرلى وتكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اديل بالتابايەۆتىڭ Telegram-ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.
- كەلىسسوزدەرگە ەكى تاراپتان شامامەن 50 دەلەگات قاتىستى. رەسەيلىك جۋرناليستەر مۇنداي جاعدايدىڭ سوڭعى رەت قاشان بولعانى ەسىندە جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دميتري پەسكوۆ توقايەۆتىڭ رەسەيگە ساپارى اسەرلى وتكەنىن، ونىڭ باستىسى سىرتقى كورىنىستەن ەمەس، مازمۇندىق مانىنەن كورىنگەنىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، پەسكوۆ ەكى ەل اراسىنداعى كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر كوپ بولعاندىقتان، ەكى تاراپتىڭ بارلىق مينيسترلەرى قاتىسۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
قارسى الۋ راسىمىنەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوز وتكىزدى.
كەلىسسوز بارىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەي - جاقىن سەرىكتەس، دوستاس ءارى وداقتاس ەلدەر ەكەنىن ايتتى.
كەيىننەن ەكى ەل باسشىسى كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.
سونداي-اق، قازاقستان-رەسەي تاراپى قوسىمشا 13 كەلىسىم قابىلداندى.