توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت كانديداتۋراسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىستى قاشان ەنگىزەتىنىن ايتتى.
- اتا زاڭعا سايكەس ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى. سوندىقتان قۇرىلتايدىڭ قۇرىلىمى جاساقتالعان سوڭ مەن وزدەرىڭىزگە ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىس ەنگىزەمىن. سودان كەيىن سىزدەرمەن اقىلداسىپ، ۇكىمەت مۇشەلەرىن تاعايىندايمىن. سونىمەن قاتار جاڭا لاۋازىمدى - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارىن تاعايىندايمىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت قۇرىلتاي مەن ۇكىمەت قۇرامى تولىق ايقىندالعان سوڭ جىل سايىنعى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايتىنىن ايتتى.
- جولداۋدا كوتەرىلگەن بارلىق باستامانى اتقارۋشى جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىك وكىلدەرى بىرلەسىپ، ۋاقتىلى ءارى ساپالى جۇزەگە اسىرۋعا ءتيىس. لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ءبارى، اسىرەسە، قىزمەتىنە ەندى كىرىسەتىن ازاماتتار الدىمىزدا تۇرعان ورتاق ماقسات-مىندەتتەردى ءبىلۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.