KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت كانديداتۋراسىنا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىستى قاشان ەنگىزەتىنىن ايتتى.

    Президент
    Фото: Kazinform

    - اتا زاڭعا سايكەس ۇكىمەت جاڭادان سايلانعان قۇرىلتاي الدىندا ءوز وكىلەتتىگىن توقتاتادى. سوندىقتان قۇرىلتايدىڭ قۇرىلىمى جاساقتالعان سوڭ مەن وزدەرىڭىزگە ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ جانە پرەمەر-ءمينيستردىڭ كانديداتۋرالارى بويىنشا ۇسىنىس ەنگىزەمىن. سودان كەيىن سىزدەرمەن اقىلداسىپ، ۇكىمەت مۇشەلەرىن تاعايىندايمىن. سونىمەن قاتار جاڭا لاۋازىمدى - قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارىن تاعايىندايمىن، - دەدى ول.

    سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت قۇرىلتاي مەن ۇكىمەت قۇرامى تولىق ايقىندالعان سوڭ جىل سايىنعى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايتىنىن ايتتى.

    - جولداۋدا كوتەرىلگەن بارلىق باستامانى اتقارۋشى جانە زاڭ شىعارۋشى بيلىك وكىلدەرى بىرلەسىپ، ۋاقتىلى ءارى ساپالى جۇزەگە اسىرۋعا ءتيىس. لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ءبارى، اسىرەسە، قىزمەتىنە ەندى كىرىسەتىن ازاماتتار الدىمىزدا تۇرعان ورتاق ماقسات-مىندەتتەردى ءبىلۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    اقوردا قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور