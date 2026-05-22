دوللار ارزاندادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 470,80 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,45 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,00 تەڭگە، ساتۋ - 552,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,62 تەڭگە، ساتۋ - 73,04 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,09 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,31 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 546,26-551,22 تەڭگە، ال رۋبل 6,38-6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,63 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,16 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 21-مامىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,54 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,45 تەڭگە بولدى.