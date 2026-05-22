توقايەۆ يۋريكو كويكەنى 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى دوستىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن يۋريكو كويكەنى I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكەنى قابىلداعان ەدى.
پرەزيدەنت توكيو گۋبەرناتورىنىڭ ساپارى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىندا ورناعان كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ 10 جىلدىعى قارساڭىندا ءوتىپ جاتقانىن، مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ وتكەن ەدى.