توقايەۆ ورنىقتى كەلەشەك قالىپتاستىرۋدا ارقا سۇيەرلىك قاعيداتتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىندا ورتالىق ازياداعى ەكولوگيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى استانا دەكلاراتسياسى قابىلدانادى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- تارازى باسىندا ادامزاتتىڭ، ەڭ الدىمەن، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بولاشاعى تۇر. بۇل - جاي عانا ەكولوگيالىق ماقسات ەمەس، كەرىسىنشە، ادامي پارىز، ەكونوميكالىق قاجەتتىلىك، بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماقساتىنداعى ستراتەگيالىق باسىمدىق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسى ورايدا پرەزيدەنت ورنىقتى كەلەشەك قالىپتاستىرۋدا مىناداي نەگىزگى قاعيداتتارعا ارقا سۇيەگەن ءجون ەكەنىن ايتتى:
- حالقىمىز بەن بولاشاق ۇرپاق الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك؛
- شەكارا مەن شەكتەۋگە بولىنبەيتىن ىنتىماقتاستىق؛
- رەسۋرستارعا، تەحنولوگيالار مەن مۇمكىندىكتەرگە تەڭدەي قول جەتكىزەتىن ادىلەتتىلىك؛
- ناتيجەسى كوزگە كورىنەتىن ناقتى شارالار؛
- اۋقىمى مەن دامۋ دەڭگەيىنە قاراماستان ەلدەر اراسىنداعى بىرلىك.
- سامميت بارىسىندا ورتالىق ازياداعى ەكولوگيالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى استانا دەكلاراتسياسى جانە ءبىرقاتار ماڭىزدى كەلىسىم قابىلدانادى. بۇل ءبىزدىڭ اتالعان قاعيداتتاردى بەرىك ۇستاناتىنىمىزدى جانە ايماقتىق ەكولوگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا قادام باسقانىمىزدى دالەلدەيدى. بۇگىنگى تالقىلاۋلاردىڭ مازمۇندى ءارى بىرلەسكەن ناقتى باستامالارعا نەگىز بولاتىنىنا سەنىمدىمىن. وسىلايشا، حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەتىن باياندى بولاشاقتىڭ ىرگەسىن قالايمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.