توقايەۆ: Silk Way Star شەتەلدەگى ەلىمىزدىڭ ەڭ تانىمال ءارى بەدەلدى مەدياجوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدى
استانا. قازاقپارات - Silk Way Star مۋزىكالىق بايقاۋى شەتەلدەگى ەلىمىزدىڭ ەڭ تانىمال ءارى بەدەلدى مەدياجوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. بۇل تۋرالى اقوردادا مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەلىمىزدىڭ مادەنيەتى جاھاندىق دەڭگەيدە لايىقتى تۇردە تانىستىرىلىپ كەلەدى. حالىققا كەڭىنەن تانىلعان، مويىندالعان ءارى سۇيىكتى مۋزىكانتتارىمىز، انشىلەرىمىز، اكتەرلەرىمىز، سۋرەتشىلەرىمىز، ءبي ونەرىنىڭ شەبەرلەرى مەن كرەاتيۆتى يندۋستريا وكىلدەرى جاڭا قازاق مادەني تولقىنىنىڭ ايقىن سيمۆولىنا اينالدى. زاماناۋي مادەني ديپلوماتيانىڭ ۇلگىسى رەتىندە Silk Way Star حالىقارالىق مۋزىكالىق بايقاۋى مويىندالدى. بۇل جوبا شەتەلدەگى ەلىمىزدىڭ ەڭ تانىمال ءارى بەدەلدى مەدياجوبالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. قازاقستان حالىقارالىق ۇيىمدارمەن ىنتىماقتاستىقتى ايتارلىقتاي كۇشەيتىپ، اۋقىمدى مادەني-اعارتۋشىلىق جوبالاردى بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ، عىلىمي باستامالار كوتەرىپ كەلەدى. بۇل - سان قىرلى قازاق مادەنيەتىنىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستىڭ دۇرىس ءارى ماڭىزدى باعىتى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بۇگىنگى كەزدەسۋدىڭ ماڭىزدى داتا قارساڭىندا ءوتىپ جاتقانى دا سيمۆولدىق مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى. 1992 -جىلعى 22-مامىردا قازاقستان بەدەلدى حالىقارالىق ۇيىم - يۋنەسكو-نىڭ تولىققاندى مۇشەسى اتانعانىن ەسكە الدى.
- ايتپاقشى، مەن سىزدەرگە ءبىر جايتتى ايتقىم كەلەدى. وسىدان تۋرا 34 جىل بۇرىن، 22-مامىردا سىزدەردىڭ پرەزيدەنتتەرىڭىز ءمينيستردىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىندا پاريجدەگى يۋنەسكو-نىڭ شتاب- پاتەرىنە بارىپ، ۇيىمنىڭ سول كەزدەگى باس ديرەكتورى فەدەريكو مايورمەن بىرگە وسى تاريحي وقيعاعا قاتىستى قۇجاتقا قول قويعان بولاتىن. وسى جىلدار ىشىندە يۋنەسكو تىزىمىنە ەلىمىزدىڭ ماتەريالدىق جانە ماتەريالدىق ەمەس مۇرالارىنا جاتاتىن جيىرماعا جۋىق نىسان ەندى. ولاردىڭ قاتارىندا تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى دە بار. بۇل ءتىزىم مۇنان ارى دا كەڭەيە بەرەدى، - دەدى پرەزيدەنت.