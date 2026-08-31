توقايەۆ سادىر جاپاروۆتى قىرعىزستاننىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان تاۋەلسىزدىگىنە 35 جىل تولۋىنا وراي پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل ايتۋلى مەرەكە قىرعىز حالقىنىڭ ەركىندىككە، دەربەستىك پەن تاۋەلسىزدىككە ۇمتىلىسىن ايشىقتايدى. وسى جىلدار ىشىندە قىرعىزستان ەل بولىپ ەڭسە تىكتەۋدەن باستاپ، ورنىقتى دامۋعا دەيىنگى جولدى ابىرويمەن ەڭسەردى. مەملەكەتتىلىكتىڭ ىرگەسىن بەكىتىپ، باي رۋحاني مۇراسىن ساقتاپ قالدى. حالىقارالىق ارەنادا بەدەلدى ەلگە اينالدى. بۇعان قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ 2027-2028 -جىلدارى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ تۇراقتى ەمەس مۇشەسى بولىپ سايلانۋى جارقىن مىسال بولا الادى،-دەپ جازىلعان قۇتتىقتاۋدا.
جەدەلحاتتا ەلدەرىمىزدى عاسىرلاردان تامىر تارتاتىن دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىككە نەگىزدەلگەن باۋىرلاستىق قارىم-قاتىناس بايلانىستىراتىنى اتاپ وتىلگەن. پرەزيدەنت ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا قارقىندى تۇردە نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سادىر جاپاروۆتىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال باۋىرلاس قىرعىز حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەلىك سادىر جاپاروۆ قازاقستان ەلشىسىنىڭ سەنىم گراموتالارىن قابىلداعان ەدى.