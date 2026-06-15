توقايەۆ ەرلان قوشانوۆقا العىس ايتىپ، اماناتتىڭ «ادىلەتكە» قوسىلۋىن تاريحي شەشىم دەپ باعالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ AMANAT پارتياسىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆقا اتالعان لاۋازىمداعى ابىرويلى، ناتيجەلى ءارى ەلگە پايدالى ەڭبەگى ءۇشىن العىس ايتتى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى – باسپا ءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ جازدى.
سونىمەن قاتار ول پارتيا مۇشەلەرىنىڭ جۋىردا وتكەن سەزدە جاڭادان قۇرىلعان «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلۋ جونىندە قابىلداعان تاريحي شەشىمدەرىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
– پرەزيدەنت ەلىمىزدى جاڭعىرتۋ، زاڭ ۇستەمدىگى مەن قوعامدىق تارتىپكە نەگىزدەلگەن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋ ىسىنە AMANAT پارتياسىنىڭ ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسى وتانشىل پارتيا مۇشەلەرىنىڭ «ادىلەت» پارتياسىنىڭ قاتارىندا دا ەل يگىلىگى جولىنداعى بەلسەندى ءارى جەمىستى قىزمەتىن ابىرويمەن جالعاستىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەەلوردادا «ادىلەت» پارتياسىنىڭ II سەزى ءوتتى.