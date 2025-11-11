توقايەۆ: قازاقستان- رەسەي قارىم-قاتىناسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق دەڭگەيىنە كوشىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي - ساپالى ءارى مازمۇندى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق قۇرا العان ەلدەر. رەسەيدىڭ «روسسيسكايا گازەتا» باسىلىمىنا شىققان «ماڭگىلىك دوستىق - حالىقتارىمىزعا جول سىلتەر تەمىرقازىق» اتتى اۆتورلىق ماقالاسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ وسىنداي وي ايتادى.
مەملەكەت باسشىسى مۇنداي ىنتىماققا ەكى حالىقتىڭ قازىرگىدەي تۋربۋلەنتتى، بولجاپ بولمايتىن كەزەڭدى بىرلەسىپ ەڭسەرۋگە دەگەن سانالى ۇمتىلىسى نەگىز بولىپ تۇرعانىن ايتادى.
- باسقاشا ايتقاندا، ماڭگىلىك دوستىق - ەكى مەملەكەت پەن ونىڭ حالقى ءۇشىن تەمىرقازىق. ەكى ەلدىڭ قارىم- قاتىناسى ۇنەمى جەتىلىپ كەلە جاتقانىمەن، تۇراقتىلىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. ويتكەنى بايلانىستارىمىز تەرەڭ سەنىمگە، قۇرمەت پەن تەڭدىككە نەگىزدەلگەن. حالىقتارىمىزدىڭ بولاشاعى الدىنداعى ءوزارا جاۋاپكەرشىلىك ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ كۇن تارتىبىندە تۇرعان بۇكىل ماسەلەلەرىنىڭ شەشىمىن تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مەنىڭ تۇسىنىگىمشە، قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ستراتەگيالىق ارىپتەستىگى مەن وداقتاستىعى ەۋرازيالىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىن قۇرۋدىڭ اسا ماڭىزدى فاكتورى بولىپ وتىر، - دەپ جازادى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت استانا مەن ماسكەۋدىڭ قارىم-قاتىناسى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك پەن وداقتاستىق دەڭگەيىنە كوشىپ جاتقانىن اتاپ وتەدى.
- ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارشا جەتىستىكتەرى پرەزيدەنت ۆلاديمير ۆلاديميروۆيچ پۋتيننىڭ وسى باعىتتاعى جىگەرلى، ءونىمدى قىزمەتىمەن تىعىز بايلانىستى. قازاقستاندا ول جاھاندىق اۋقىمداعى مەملەكەت قايراتكەرى رەتىندە قالتقىسىز قۇرمەتكە يە. ونىڭ ەسىمى الەمنىڭ تالاي ەلىندەگى ساياساتكەرلەر مەن قاراپايىم ادامداردىڭ اۋزىنان تۇسپەيدى، - دەيدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 11-12-قاراشادا رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارمەن بارادى.