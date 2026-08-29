توقايەۆ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتىن قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
قۇجاتقا سايكەس، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتى قۇرىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى» جارلىققا قول قويعان ەدى.
جارلىققا سايكەس، جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ الدىندا ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگىن دوعارۋىنا بايلانىستى قازىرگى ۇكىمەت جاڭا قۇرام بەكىتىلگەنگە دەيىن ءوز مىندەتتەرىن اتقارا بەرەدى.