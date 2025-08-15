توقايەۆ: مۇعالىم مارتەبەسىن كوتەرۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايدىڭ ءبارىن جاسايمىز
استانا. KAZINFORM - بارشاعا جانە اركىمگە تەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەت قۇرۋ ءورشىل مۇراتىنا قول جەتكىزۋگە بولادى. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز بارشاعا جانە اركىمگە تەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن مەملەكەت قۇرۋدى ماقسات ەتتىك. بۇل ءورشىل مۇراتقا قول جەتكىزۋگە ابدەن بولادى. قازىردىڭ وزىندە قازاقستان قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان پروگرەسسيۆتى مەملەكەت سانالادى. ءوز جاستارىمىز عانا ەمەس، ءتۇرلى ەلدەردىڭ، سونىڭ ىشىندە كورشى مەملەكەتتەردىڭ كوپتەگەن ازاماتتارى دا بولاشاعىن قازاقستانمەن بايلانىستىرعىسى كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ارەناداعى وسى ابىروي- بەدەلىمىزدى بىرتە-بىرتە نىعايتىپ، تالانتتار، جاڭاشىل يدەيالار مەن يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار شوعىرلاناتىن ەلگە اينالۋىمىز كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- بۇگىن ءبارىمىز تۇتاس ەل بولىپ جاساپ جاتقان ءاربىر قادام، ءاربىر شەشىم قازاقستاننىڭ تاۋەلسىزدىگىن نىعايتىپ، كەلەشەگىن ايقىندايدى. بيلىك تە، سىزدەر دە، قۇرمەتتى ۇستازدار، ءبىر ماقسات جولىندا ەڭبەك ەتىپ كەلەمىز، بۇل - وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ اماندىعى جانە جارقىن بولاشاعى. سوندىقتان، ءبىز الداعى ۋاقىتتا دا ءمۇعالىم مارتەبەسىن كوتەرۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايدىڭ ءبارىن جاسايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر.
دەگەنمەن ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس.