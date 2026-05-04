توقايەۆ: مەملەكەتتىك دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى بولماسا، جاساندى ينتەللەكتىدەن پايدا جوق
استانا. KAZINFORM - الماتىدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت الەمدىك دەڭگەيدەگى جەتەكشى زەرتحانالاردىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، دامىعان جانە دامۋشى ەكونوميكالار اراسىنداعى الشاقتىق تەز ۇلعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى - كاپيتال دا، تەحنولوگيا دا كوشباسشىلاردىڭ قولىنا شوعىرلانادى. ۋاقتىلى ءارى باتىل شەشىم قابىلداماسا، ەرتەڭ «تەحنولوگيالىق الشاقتىقتى» قىسقارتۋ قيىنعا سوعادى. بۇل - قازاقستان ءۇشىن الاڭداتارلىق احۋال. قازىرگى جاعدايدى ەگجەي-تەگجەيلى سارالاپ، ناقتى ينتەللەكتۋالدىق ونىمدەر جاساۋعا قابىلەتىمىز قانشالىقتى جەتەتىنىن انىق ءتۇسىنۋ كەرەك. ەلىمىز كلاسسيكالىق «ورتا تابىس داعدارىسىنا» تاپ بولدى دەگەن ساراپشىلاردىڭ پىكىرىمەن كەلىسپەسكە امال جوق. مۇنداي كەزدە تابيعي رەسۋرستار مەن ارزان جۇمىس كۇشى سەكىلدى ءداستۇرلى رەسۋرستار سارقىلا باستايدى، ال ەكونوميكالىق وسىمگە سەرپىن بەرەتىن جاڭا سالالار ءتيىستى دەڭگەيدە دامىمايدى نەمەسە ىسكە قوسىلمايدى. ەكونوميكانىڭ تۇرالاۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ۇلكەن تسيفرلىق پلاتفورمالار قۇرۋ قاجەت. سول ارقىلى سيفرلىق ەكونوميكاعا جەدەل اۋىسۋ امالىن ىزدەگەن دۇرىس. مەملەكەتتىك دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى بولماسا، جاساندى ينتەللەكتىدەن پايدا جوق. وسى ورايدا مەملەكەتتىك سەرۆيستەردى كوزگە كورىنبەيتىن، ءبىراق وتە ءتيىمدى وپەراتسيالىق جۇيەگە ترانسفورماتسيالاۋ كەرەك. سوندا شامادان تىس بيۋروكراتيالىق تالاپتاردان قۇتىلامىز. قازىرگى جۇيە بويىنشا سۇرانىس جىبەرۋدەن باستاپ شەشىم قابىلداۋعا دەيىنگى ارالىققا بىرنەشە كۇن نەمەسە بىرنەشە اپتا كەتەدى. نەگىزى، اتالعان سيكل بىرنەشە سەكۋندقا دەيىن قىسقارۋعا ءتيىس. سول كەزدە ەلدەگى كاپيتال اينالىمى جەدەلدەي تۇسەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.