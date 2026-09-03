توقايەۆ لاوس كومپانيالارىن ا ح ق و مۇمكىندىكتەرىن پايدالانۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس كومپانيالارىنا قازاقستان نارىعىنا شىعۋدىڭ ءتيىمدى جولىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ول لاوس كومپانيالارىن «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ جەڭىلدىكتەرىن بارىنشا پايدالانۋعا شاقىردى.
- ا ح ق و بيزنەس اشۋ مەن ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ حالىقارالىق الاڭىنا اينالدى. وندا الەمنىڭ 90 نان اسا ەلىنەن كەلگەن 6300 دەن استام كومپانيا تىركەلگەن. ا ح ق و پلاتفورماسى ارقىلى قازاقستانعا 27 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ا ح ق و لاوس كومپانيالارى ءۇشىن قازاقستان نارىعىنا شىعاتىن ءارى ورتالىق ازياداعى قىزمەتىن كەڭەيتەتىن ءتيىمدى قۇرال بولا الادى، - دەدى ول.
اڭگىمەلەسۋ كەزىندە مادەني-گۋمانيتارلىق جانە تۋريزم سالالارىنداعى ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ەكى ەلدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا تىعىز بايلانىس ورناتۋدىڭ، اكادەميالىق الماسۋ مەن بىرلەسە كادر دايارلاۋ اياسىن كەڭەيتۋدىڭ، سۇرانىسقا يە لاوستىق مامانداردى قازاقستاندا وقىتۋدىڭ الەۋەتى زور.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالاعانىن جازعانبىز.