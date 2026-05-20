توقايەۆ: كەنيا - قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى اسا ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كەنيا ورتالىق ازيا مەن افريكانى جالعايتىن بەرىك كوپىر قۇرا الادى. بۇل تۋرالى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتومەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- كەنيا - قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى اسا ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى. 1993 -جىلى ەلدەرىمىز اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناعان ساتتەن باستاپ، ءوزارا قۇرمەت پەن ورتاق مۇددەلەرگە نەگىزدەلگەن بەرىك ارىپتەستىك قالىپتاستىردىق. ءسىزدىڭ مەملەكەتتىك ساپارىڭىز ەكىجاقتى قاتىناستاردى دامىتۋداعى تاريحي كەزەڭدى بىلدىرەدى. حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا دەگەن ءسىزدىڭ جەكە ۇستانىمىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. نيۋ-يوركتەگى العاشقى كەزدەسۋىمىز بۇگىنگى تاريحي كۇنگە باستاۋ بولعان دەر كەزىندە جاسالعان ماڭىزدى قادام بولدى. مىقتى كوشباسشىلىقتىڭ ارقاسىندا افريكا تالانتتار، شەكسىز يننوۆاتسيالار مەن بىرەگەي مۇمكىندىكتەر قۇرلىعىنا اينالىپ كەلەدى. ءبىزدى ۇلكەن قاشىقتىق ءبولىپ تۇرعانىمەن، رۋحاني جاقىندىق، جاڭعىرۋعا دەگەن ۇمتىلىس جانە بولاشاققا دەگەن سەنىم بىرىكتىرەدى. قازاقستان ەۋرازيانىڭ ءدال جۇرەگىندە ورنالاسسا، كەنيا - شىعىس افريكانىڭ كوشباسشى ەلدەرىنىڭ ءبىرى، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، بۇل جايت ەكى ەلدىڭ ارىپتەستىگىنە ەكىجاقتى قاتىناستار اياسىنان دا الدەقايدا كەڭ ماڭىز بەرەدى. قازاقستان مەن كەنيا بىرىگىپ، ورتالىق ازيا مەن افريكانى جالعايتىن بەرىك كوپىر قۇرىپ، نارىقتاردى، كولىك باعىتتارىن، ينۆەستيتسيالىق اعىنداردى جانە جاڭا مۇمكىندىكتەردى بايلانىستىرا الادى.
- قازىر عانا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، حالىقارالىق ارەناداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستىق. سىزگە العىس ايتامىن. اڭگىمەمىز وتە مازمۇندى بولدى. ەگەر ۋاعدالاسقانىمىزداي، ىنتىماقتاستىعىمىزدى دامىتۋعا قۋاتتى سەرپىن بەرۋ ءۇشىن بىرلەسكەن كۇش-جىگەر مەن ناقتى قادامدى جالعاستىرا بەرسەك، مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا قاتىستى بارلىق باعىتتا تابىسقا جەتەتىنىمىزگە سەنىمدىمىن. ەلدەرىمىز بەيبىتسۇيگىش ءارى بەلسەندى سىرتقى ساياسات ۇستانىپ، كوپجاقتى الەمدىك ءتارتىپتى قولدايدى. قازاقستان ورتاق كوزقاراسىمىزدى ناقتى ءارى ءوزارا ءتيىمدى جوبالارعا اينالدىرۋعا دايىن. ءسىزدىڭ ساپارىڭىز بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.