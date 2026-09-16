توقايەۆ كورەيادا وقىپ جانە ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتارمەن اڭگىمەلەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كورەيادا وقىپ جاتقان جانە ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن ەمەن- جارقىن اڭگىمەلەستى.
اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت وتانداستارىمىزبەن جۇزدەسۋدە ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياسي رەفورمالار مەن ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق وزگەرىستەرگە توقتالدى.
كورەياداعى قازاقستاندىقتار وقۋدا، قىزمەتتە قول جەتكىزگەن تابىستارىن تىلگە تيەك ەتىپ، ماقسات-مەجەلەرىن ايتىپ ءوتتى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيادا تۇراتىن قازاقستان ازاماتتارى مەن ستۋدەنتتەرگە ساتتىلىك تىلەدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورەيا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى چو چجون شيك قازاق ەتنواۋىلىنا بارعانىن حابارلاعانبىز.