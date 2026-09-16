KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ كورەيادا وقىپ جانە ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتارمەن اڭگىمەلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كورەيادا وقىپ جاتقان جانە ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن ەمەن- جارقىن اڭگىمەلەستى.

    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті  
    Фото: Ақорда

    اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، پرەزيدەنت وتانداستارىمىزبەن جۇزدەسۋدە ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياسي رەفورمالار مەن ازاماتتاردىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق وزگەرىستەرگە توقتالدى.

    كورەياداعى قازاقستاندىقتار وقۋدا، قىزمەتتە قول جەتكىزگەن تابىستارىن تىلگە تيەك ەتىپ، ماقسات-مەجەلەرىن ايتىپ ءوتتى.

    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيادا تۇراتىن قازاقستان ازاماتتارى مەن ستۋدەنتتەرگە ساتتىلىك تىلەدى.

    ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورەيا ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى چو چجون شيك قازاق ەتنواۋىلىنا بارعانىن حابارلاعانبىز.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанцами, проживающими в Южной Корее
    Фото: Акорда
    Тоқаев Кореяда оқып және еңбек етіп жүрген қазақстандықтармен әңгімелесті
    Фото: Ақорда
    سىرتقى ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور