توقايەۆ كورەيا پارلامەنتى سپيكەرىنە ەلدەگى ساياسي رەفورمالار تۋرالى ايتىپ بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى چو چجون شيكپەن كەزدەستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ چو چجون شيككە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، ونى كورەيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق اسسامبلەياسىنىڭ سپيكەرى بولىپ سايلانۋىمەن قۇتتىقتادى. مەملەكەت باسشىسى اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەڭمەن بولعان كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىنە توقتالدى.
- مازمۇندى ءارى ماعىنالى كەزدەسۋ بولدى. ءبىز ەكىجاقتى ىقپالداستىعىمىزدى بولاشاققا باعدارلانعان جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرۋ جونىندە ماڭىزدى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدىك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورەيا پارلامەنتىنىڭ وكىلدەرىنە ەلىمىزدە مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى ساياسي رەفورمالار تۋرالى مالىمەت بەردى.
- 1-شىلدە كۇنى حالقىمىز جاپپاي قولداعان كونستيتۋتسيا زاڭدى كۇشىنە ەندى. بۇل تاريحي ۋاقيعا قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جاڭعىرۋ ۇدەرىسىنە تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىز. ەكى پالاتالى پارلامەنتتىڭ ورنىنا جاڭا ءبىر پالاتالى قۇرىلىم كەلدى. ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمى پايدا بولدى. قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ اپپاراتى جاساقتالدى. وعان قوسا كونستيتۋتسيالىق مارتەبەسى بار بىرەگەي كونسۋلتاتيۆتىك ورگان - حالىق كەڭەسى جۇمىسىن باستادى. ماقساتىمىز - ادىلەتتى، كۇشتى، تازا ءارى وزىق قازاقستاندى قۇرۋ،- دەدى پرەزيدەنت.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كورەيا پرەزيدەنتى توقايەۆقا گەنەرال حون بوم دونىڭ سۇيەگىن قايتارعانى ءۇشىن العىس ايتقانىن جازعانبىز.