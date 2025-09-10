توقايەۆ كونگو پرەزيدەنتىنە: استاناعا ارنايى كەلۋىڭىز قازاق ەلىنە دەگەن قۇرمەتتىڭ كورىنىسى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كونگو اراسىنداعى قارىم- قاتىناستىڭ كەلەشەگى زور. بۇل تۋرالى اقوردادا ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەديمەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوزدەر بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەڭ الدىمەن قازاقستانعا قوش كەلدىڭىزدەر دەپ ايتقىم كەلەدى. شاقىرۋىمدى قابىل العانىڭىز ءۇشىن وزىڭىزگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. بۇل ءسىزدىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارىڭىز. مۇنى تاريحي ءسات دەپ ايتۋعا بولادى. ۇزاق جول ءجۇرىپ، استاناعا ارنايى كەلۋىڭىز قازاق ەلىنە دەگەن قۇرمەتتىڭ كورىنىسى. ءبىز مۇنى جوعارى باعالايمىز. ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعالى كوپ بولعان جوق 3 جىل بولدى. سوعان قاراماستان ءوزارا سەنىم مەن دوستىققا نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتىپ جاتىرمىز. بۇگىنگى كەلىسسوزدەر استانا مەن كينشاسا اراسىنداعى بايلانىستى جاڭا بەلەسكە كوتەرەدى، ءتيىمدى ارىپتەستىك ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ اتاپ وتۋىنشە، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ افريكاداعى ماڭىزدى سەرىكتەسى. كونگو افريكا قۇرلىعىنىڭ، ال قازاقستان ورتا ازيانىڭ ءدال ورتاسىندا ورنالاسقان.
- سوندىقتان ءبىزدىڭ ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ كەلەشەگى زور دەپ ويلايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.