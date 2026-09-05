توقايەۆ كوشپەندىلەر ويىندارىندا ەل نامىسىن قورعاعانداردىڭ ەڭبەگى ەلەنەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ وزگە ەلدەر باسشىلارىمەن بىرگە اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسقان دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ بارىسىن ءجىتى باقىلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ارقىلى قازاقستان اتىنان ويىنعا قاتىسۋشىلارعا ىزگى سالەمىن جولداپ، دوستىق پەن ادىلدىك رۋحىندا ءوتىپ جاتقان جارىستاردا جارقىن جەڭىس تىلەدى. مەملەكەت باسشىسى باپكەرلەر مەن چەمپيوندارعا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، سونداي-اق ۇلتتىق قۇرامانىڭ ورتاق تابىسىنا ۇلەس قوسقان بارشا ازاماتتىڭ ەڭبەگى ەلەنەتىنىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، 31-تامىز كۇنى قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىستى.
ال بۇگىن قازاقستان قۇراماسى 300 شاقىرىمدىق ات جارىسىندا ۇزدىك اتاندى.
قازاقستان كوشپەندىلەر ويىنىندا 25 التىن مەدالمەن كوش باستادى.