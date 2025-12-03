توقايەۆ جۇك تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان جۇيەنىڭ جۇمىسىن سىنعا الدى
استانا. قازاقپارات - 2019 -جىلى اۋە كولىگىمەن جۇك تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان «e-freight» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. ءبىراق بۇگىنگە دەيىن بۇل جۇيەنىڭ قىزمەتى شەكتەۋلى كۇيىندە قالىپ وتىر.
بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەستە ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اۆياتسيا سالاسىن سيفرلاندىرۋعا باسا نازار اۋداردى.
- كولىكتىڭ بارلىق تۇرىمەن جۇك تاسىمالداۋ نارىعىنداعى ءوزارا ىقپالداستىق «ءبىرىڭعاي سيفرلىق تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. 2019 -جىلى اۋە كولىگىمەن جۇك تاسىمالداۋ ۇدەرىسىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان «e-freight» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. ءبىراق بۇگىنگە دەيىن بۇل جۇيەنىڭ قىزمەتى شەكتەۋلى كۇيىندە قالىپ وتىر. قۇجاتتاردى رەسىمدەۋدى كەشىكتىرۋ فاكتىلەرى بار، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، وزەكتى ماسەلەنىڭ ءبىرى - اۆياتسيا سالاسىنا قاجەتتى كاسىبي ماماندار دايارلاۋ.
- بىلىكتى كادرلار بولماسا، رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىن ەمەس. بۇل سالادا كادر تاپشىلىعى قاتتى سەزىلىپ وتىر. جىل سايىن جۇزدەگەن مامان كەرەك بولۋدا. وسى ماسەلەنى شۇعىل شەشۋ قاجەت. ۇكىمەتكە كادر دايارلاۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋعا قاتىستى ناقتى شارالار قابىلداۋدى تاپسىرامىن. حالىقارالىق ءبىلىم-عىلىم مەكەمەلەرىمەن بايلانىس ورناتۋ قاجەت. سونداي- اق مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىراتىن قۇزىرەت ورتالىقتارىن قۇرۋ كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى كولىك جانە لوگيستيكا سالاسىن دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق ءمانى زور ەكەنىن ايتىپ، بۇل ماسەلەنى ءوز باقىلاۋىندا ۇستايتىنىن جەتكىزدى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت اۆياحابتاردى دامىتۋ كولىك- تاسىمال سالاسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا توقتالدى.
سونىمەن قاتار توقايەۆ اۆياوتىن ماسەلەسىن تۇبەگەيلى شەشۋدى تاپسىردى.