توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز جاساندى ينتەللەكت دامۋىنان ەلدەردىڭ قارقىندى پروگرەسى ءۇشىن جاقسى مۇمكىندىكتەر كورىپ وتىرمىز. دەگەنمەن، ادەپ نورمالارىن ساقتاۋدىڭ ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىز. سوندىقتان بۇل سالاداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىققا اشىقپىز. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، اتالعان كوميسسيا نەيروجەلىلەر مەن وزگە دە سەرپىندى تەحنولوگيالاردى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋدىڭ امبەباپ قاعيداتتارى جيناعىن ازىرلەۋمەن اينالىسار ەدى.
- ءسوز ادام قادىر- قاسيەتىنە قۇرمەت كورسەتۋ، كەمسىتۋشىلىككە جول بەرمەۋ، تاعدىرشەشتى سيپاتقا يە شەشىمدەرگە باقىلاۋ جاساۋ دەگەندى بىلدىرەتىن الگوريتمدەرگە ارنالعان وزىندىك وسيەتتەر جايىندا بولىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ءوتىپ جاتىر.
ءىس- شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.