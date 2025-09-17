ق ز
    12:03, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىندى

    استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارى VIII سەزىنىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.

    Діндер съезі
    Фото: Ақорда

    - ءبىز جاساندى ينتەللەكت دامۋىنان ەلدەردىڭ قارقىندى پروگرەسى ءۇشىن جاقسى مۇمكىندىكتەر كورىپ وتىرمىز. دەگەنمەن، ادەپ نورمالارىن ساقتاۋدىڭ ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىن جاقسى تۇسىنەمىز. سوندىقتان بۇل سالاداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىققا اشىقپىز. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ادەبى جونىندەگى ءدىنارالىق كوميسسيا قۇرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، اتالعان كوميسسيا نەيروجەلىلەر مەن وزگە دە سەرپىندى تەحنولوگيالاردى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋدىڭ امبەباپ قاعيداتتارى جيناعىن ازىرلەۋمەن اينالىسار ەدى.

    - ءسوز ادام قادىر- قاسيەتىنە قۇرمەت كورسەتۋ، كەمسىتۋشىلىككە جول بەرمەۋ، تاعدىرشەشتى سيپاتقا يە شەشىمدەرگە باقىلاۋ جاساۋ دەگەندى بىلدىرەتىن الگوريتمدەرگە ارنالعان وزىندىك وسيەتتەر جايىندا بولىپ وتىر، - دەدى پرەزيدەنت.

    استانادا الەمدىك دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزى ءوتىپ جاتىر.

    ءىس- شارا بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ءدىن باسشىلارىن بەيبىتشىلىك ەلشىلەرى دەپ اتادى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
