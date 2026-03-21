توقايەۆ: حالىق كونستيتۋتسياسىن قۋاتتى، وزىق، وركەنيەتتى قازاقستاننىڭ جاڭا جارعىسى دەۋگە تولىق نەگىز بار
تۇركىستان. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ايتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا - قاسىم حاننىڭ قاسقا جولى، ەسىم حاننىڭ ەسكى جولى، ءاز تاۋكەنىڭ جەتى جارعىسىنىڭ بۇگىنگى قۇبىلمالى، شيەلەنىستەر مەن سوعىستارعا تولى جاڭا گەوساياسي جاعدايدا كورىنىس تاپقان جاڭا سيپاتتاعى جالعاسى.
سەبەبى ءبىز باس قۇجاتىمىزدى قازىرگى مۇلدە جاڭا، تاريحي، گەوساياسي جاعدايدا قابىلداپ وتىرمىز. سوندىقتان بۇل - ەلىمىزدىڭ جاسامپاز رۋحىنىڭ كورىنىسى دەپ ايتۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدنت حالىق كونستيتۋتسياسىن قۋاتتى، وزىق، وركەنيەتتى قازاقستاننىڭ جاڭا جارعىسى دەۋگە تولىق نەگىز بار ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- حالىق كونستيتۋتسياسىن قۋاتتى، وزىق، وركەنيەتتى قازاقستاننىڭ جاڭا جارعىسى دەۋگە تولىق نەگىز بار. اتا زاڭىمىزدىڭ ەڭ باستى ماقساتى - ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىن، ەگەمەندىگىن، اۋماقتىق تۇتاستىعىن قورعاۋ جانە ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن ساقتاۋ.
سونىمەن قاتار كونستيتۋتسياعا سايكەس زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتىن ورنىقتىرۋ، ادام كاپيتالىن نىعايتۋ، ياعني ءبىلىمدى، عىلىمدى، يننوۆاتسيانى دامىتۋ، ەڭبەكقورلىقتى دارىپتەۋ، سونداي-اق تابيعاتتى قورعاۋ ستراتەگيالىق ماڭىزى بار مىندەت رەتىندە ايقىندالدى.
ەل تاريحىندا العاش رەت كونستيتۋتسيادا مەملەكەتتىك تۋ، ءانۇران، جانە ەلتاڭبامەن قاتار ۇلتتىق ۆاليۋتامىز مەملەكەت نىشانى رەتىندە كورىنىس تاۋىپ، بەكىتىلدى. سونىمەن بىرگە ەرىكتىلەردىڭ (ۆولونتەرلەردىڭ) جانكەشتى قىزمەتى دە كونستيتۋتسيالىق سيپاتقا يە بولدى، - دەدى پرەزيدەنت.