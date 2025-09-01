توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سۋ ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىن اشۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەكولوگيا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى ماڭىزدى مىندەت دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كليمات وزگەرىسى شەكارا تاڭداماي، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلى مەن وڭىرىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر. ناقتى قاتەرلەرگە، ماسەلەن، شولەيتتەنۋگە، قۇرعاقشىلىققا، سۋ قويمالارىنىڭ تارتىلۋىنا، مۇزدىقتاردىڭ ەرۋىنە جانە باسقا دا ەكولوگيالىق ماسەلەلەرگە قارسى كۇرەس ستراتەگياسىن بىرلەسە ازىرلەۋ وزەكتى. سوندىقتان قازاقستاندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سۋ ماسەلەلەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىن اشۋدى قولدايمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت كەلەسى جىلى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ قۇرىلعانىنا 25 -جىل تولاتىنىن ەسكە سالدى.
- حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا شىن مانىندە سالماقتى، جان-جاقتى پىسىقتالعان ناتيجەگە قول جەتكىزۋ ماقساتىندا بۇل داتاعا كەڭىنەن ويلاستىرىلعان، ۇتىمدى ۇسىنىستارمەن كەلگەن دۇرىس. «شاڭحاي رۋحىنىڭ» جاسامپاز قۇندىلىقتارىن ىلگەرىلەتۋگە تاباندى ءارى تابىستى كۇش-جىگەر جۇمساعانى ءۇشىن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مىرزاعا تاعى دا العىس ايتامىن. بۇگىنگى سامميت حالىقارالىق قاتىناستار جىلناماسىنا كوپجاقتى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ تۇرعىسىنان ناقتى شەشىمدەر قابىلدانعان جەمىستى فورۋم رەتىندە ەنەتىنىنە سەنىمدىمىن. ول ۇيىمنىڭ الەۋەتىن ايتارلىقتاي كۇشەيتەتىنى ءسوزسىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ءسوز سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ الداعى ۋاقىتتا ش ى ۇ-عا ءتوراعالىق ەتەتىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا جانە پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆقا تابىس تىلەدى.