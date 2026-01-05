ق ز
    11:52, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    توقايەۆ ءبىر پالاتا پارلامەنت ءتوراعاسى لاۋازىمىن وزىنە دايىنداپ جاتىر دەگەن سىبىسقا جاۋاپ بەردى

    استانا. قازاقپارات - «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىر پالاتا پارلامەنت ءتوراعاسى لاۋازىمىن وزىنە دايىنداپ جاتىر دەگەن سىبىسقا جاۋابىن ايتتى.

    Мәжілісте ұсынылған заң жобаларының басым бөлігін «AMANAT» партиясы фракциясы әзірледі
    Фото: AMANAT

    - بۇل - بوس اڭگىمە. مۇنداي پىكىر مەنىڭ ساياسي قاعيداتتارىما قايشى كەلەدى. مەن قازاقستاننىڭ پرەزيدەنتتىك باسقارۋ ۇلگىسىندەگى مەملەكەت ەكەنىن بىرنەشە رەت ايتتىم. وسىدان 8 جىل بۇرىن، ياعني اقورداعا كەلگەنگە دەيىن «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسىن جاريالادىم. جەكە باستىڭ قامىن كۇيتتەپ، مەملەكەتتىك جۇيەنى تۇتاستاي وزگەرتە سالۋ بارىپ تۇرعان جاۋاپسىزدىق، ءتىپتى، ادامگەرشىلىككە جاتپايتىن ارەكەت بولار ەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى رەفورمانىڭ ءبارى جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلاتىنىن ايتتى.

    - بۇل جەردە ەشقانداي استىرتىن ويلار جوق. مەنىڭ ۇستانىمىم بارشاعا بەلگىلى، ساياسي رەفورمالار جالعاسا بەرەدى. ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان جوسپاردىڭ ءبىر بولىگى ادەتتەگىدەي جاقىن ارادا جاريالانادى، - دەدى پرەزيدەنت.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
