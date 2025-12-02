توقايەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ پرەزيدەنتىن ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايان مەن ونىڭ وتانداستارىن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.
- پرەزيدەنت جەدەلحاتتا اراب امىرلىكتەرىنىڭ ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ مەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جولىنداعى بەدەلى جاھاندىق دەڭگەيدە مويىندالعانىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋ رۋحىنداعى سان قىرلى ىنتىماقتاستىق حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن قارقىندى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شەيح مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحاياننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولاعاي تابىس، ال امىرلىكتەر حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پالەستينا مەملەكەتىنىڭ جوعارى سۋدياسى، پرەزيدەنتتىڭ ءدىن ىستەرى جونىندەگى كەڭەسشىسى ماحمۇد ءال-حابباشتى قابىلداعانىن جازعانبىز.