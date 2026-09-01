توقايەۆ بىشكەكتە ش ى ۇ مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا باردى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەكتەگى «ىرىس وردو» كونگرەسس-حولىنا باردى.
مەملەكەت باسشىسىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.
ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ جيىندارىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەككە بارعان ەدى.