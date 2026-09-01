KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    توقايەۆ بىشكەكتە ش ى ۇ مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا باردى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Токаев прибыл на заседание Совета глав государств ШОС в Бишкеке
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 26-وتىرىسىنا جانە «ش ى ۇ+» فورماتىنداعى كەزدەسۋگە قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەكتەگى «ىرىس وردو» كونگرەسس-حولىنا باردى.

    مەملەكەت باسشىسىن قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ كۇتىپ الدى.

    ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары бірге суретке түсті
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ش ى ۇ جيىندارىنا قاتىسۋ ءۇشىن بىشكەككە بارعان ەدى.

    اقوردا قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور