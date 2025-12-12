توقايەۆ ب ۇ ۇ قۇرامىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى ۇسىندى
اشحاباد. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ پايىمداۋىنشا، جاھاندىق سۋ ديپلوماتياسىن دامىتۋدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ ماڭىزى زور. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستانداعى حالىقارالىق فورۋمدا ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، بۇۇ جۇيەسىندە تەك سۋ ماسەلەسىمەن اينالىساتىن ارناۋلى قۇرىلىم جوق. بۇل تۇيتكىلدى تەز ارادا شەشكەن ءجون.
- قازاقستان حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋدى ۇسىنادى. سول ارقىلى ب ۇ ۇ اياسىنداعى ءتۇرلى ۇيىمداردىڭ بارلىق مانداتىن ءبىر ماقساتقا جۇمىلدىرۋعا بولادى. UN- Water ۆەدومستۆوارالىق تەتىگىن ب ۇ ۇ-نىڭ تولىققاندى ارناۋلى اگەنتتىگىنە نەمەسە ۇيىمىنا اينالدىرۋ وڭتايلى شەشىم بولار ەدى. مۇنداي باستامانى ىسكە اسىرۋ ب ۇ ۇ-نىڭ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى مەن بارشا حالىقارالىق قوعامداستىقتىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى. كەلەسى جىلى ءساۋىر ايىندا استانادا ايماقتىق ەكولوگيالىق سامميت وتەدى. اتالعان جيىندا قازاقستان جاھاندىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ تۋرالى حالىقارالىق كونسۋلتاتسيا پروتسەسىن باستاۋعا نيەتتى. ورتاق ساياسي ەرىك-جىگەردىڭ ارقاسىندا كۇن تارتىبىندەگى سۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جۇيەلى تۇردە شەشىلە باستايتىنىنا سەنىمىم كامىل، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قازاقستان پرەزيدەنتى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، اشحاباد فورۋمى مۇددەلى مەملەكەتتەردىڭ جاسامپاز سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا جانە الەمدە ادىلەتتى ءتارتىپ قالىپتاستىرۋدى كوزدەيتىن حالىقارالىق كۇش-جىگەرگە تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
جيىندا تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان، يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان، ارمەنيا پرەزيدەنتى ۆااگن حاچاتۋريان، يراك پرەزيدەنتى ابدۋل لاتيف راشيد، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، سان-تومە جانە پرينسيپي پرەزيدەنتى كارلۋش مانۋەل ۆيلا-نوۆا، تاجىكستان پرەزيدەنتى ەمومالي راحمون، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ازەربايجان پرەمەر-ءمينيسترى الي اسادوۆ، گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، ميانما پرەمەر-ءمينيسترى نو سو، ەسۆاتيني پرەمەر-ءمينيسترى راسسەل دلاميني ءسوز سويلەدى.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ قازاقستان ءدىنارالىق جانە ەتنوسارالىق ديالوگتى نىعايتۋعا ايرىقشا نازار اۋداراتىنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا