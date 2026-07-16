توقايەۆ: الاتاۋ ەۋرازياداعى تالانتتاردىڭ، تەحنولوگيالار مەن ينۆەستيتسيالاردىڭ جاڭا ورتالىعى بولادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت Digital by Default قاعيداتى بويىنشا سالىناتىن الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە اڭگىمەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
— الاتاۋ قالاسى Smart City شەشىمدەرىنىڭ، ينتەللەكتۋالدى كولىك، سيفرلىق تولەم جۇيەلەرىنىڭ، سونداي-اق ەنەرگيانى ۇنەمدەيتىن نىساندار مەن وزىق تەلەكوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمىنىڭ نەگىزگى الاڭىنا اينالۋى كەرەك. سونىمەن قاتار قالا وڭىردەگى جەتەكشى سيفرلىق قارجى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە قىزمەت ەتۋگە ءتيىس. وسى ماقساتتا ءبىز سيفرلىق اكتيۆتەردى، «توكەندەۋ»، بلوكچەين تەحنولوگيالارىن جانە كريپتويندۋستريانى دامىتۋعا ارنالعان زاماناۋي قۇقىقتىق رەتتەۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ جاتىرمىز. بۇل جۇمىستىڭ باستى تىرەگى باسەكەگە قابىلەتتى قۇقىق جانە سالىق رەجيمى بولاتىنى ءسوزسىز. «الاتاۋ» جوباسىنا قاتىسۋشىلار «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى ەكوجۇيەسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانا الادى. ورتالىق اعىلشىن قۇقىعى قاعيداتتارى بويىنشا جۇمىس ىستەيدى جانە وندا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن جينالعان 6 مىڭعا جۋىق كومپانيا قىزمەت ەتەدى. الاتاۋ قالاسى الداعى ۋاقىتتا ەۋرازياداعى تالانتتاردىڭ، تەحنولوگيالار مەن ينۆەستيتسيالاردىڭ جاڭا ورتالىعى بولادى دەپ سەنەمىن،-دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايدىڭ جەتەكشى كومپانيالارى باسشىلارىمەن كەزدەستى.