توقال الۋدى زاڭداستىرۋ كەرەك - دەپۋتات توسىن پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - تانىمال زاڭگەر، ءماجىلىس دەپۋتاتى ابزال قۇسپان ەربول سەيىلحانعا بەرگەن سۇحباتىندا توقال الۋ ماسەلەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
«بىزدە ەكى ايەل الۋعا تىيىم سالىنعان. ول زاڭدا تۇر. ارينە، جاۋاپكەرشىلىك جوق، ءبىراق تىيىم بار. شەنەۋنىك ەمەس، كەز كەلگەن جاعدايى بار ازاماتتىڭ ەكىنشى، ءۇشىنشى، ءتورتىنشى ايەلدەرى بارىن بىلەمىز... قازىر كوبىنىڭ (ارەكەتى - ەسك.) - قۇتىرعاندىقتىڭ بەلگىسى. بايقايسىز با، كىلەڭ جاستاردى الادى. ەشكىم اعاسىنان قالعان جەڭگەسىن امەڭگەرلىكپەن الىپ جاتقان جوق، بولماسا جەسىر قالعان ايەلدى جاناشىرلىقپەن الىپ جاتقان جوق. جاپ-جاس قىزداردى الادى. سول سەبەپتى قۇبىلىس رەتىندە جان-تانىممەن قارسىمىن»، - دەدى ول.
ابزال قۇسپان بۇل جايتتى زاڭ تۇرعىسىنان رەتتەۋ كەرەك دەگەن پىكىردە.
«ءبىراق مەن قارسى بولدى ەكەن دەپ، ءسىز قارسى بولدى ەكەن دەپ، زاڭدا تىيىم بار ەكەن دەپ توقتاپ جاتقان ادام جوق. سوندىقتان مۇنى (توقالدىقتى - ەسك.) زاڭداستىرۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن. زاڭمەن رەتتەۋ قاجەت. اۋەلى قوعامنىڭ تالقىسىنا سالۋ كەرەك»، - دەدى دەپۋتات.