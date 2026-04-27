توكيو تورىندە قازاق تۋى جەلبىرەدى: جاپونيادا اۋقىمدى ەتنو-پاراد ءوتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا استاناسى توكيودا ەرەكشە مادەني ءىس-شارا ءوتتى. قالا كوشەلەرىندە قازاق دياسپوراسى ۇيىمداستىرعان اۋقىمدى شەرۋ ءوتىپ، وعان جۇزدەگەن جەرگىلىكتى تۇرعىن مەن قالا قوناقتارى كۋا بولدى.
بۇل ءىس-شارا ديپلوماتتاردى، ستۋدەنتتەردى، شەتەلدەگى قانداستاردى جانە قازاق ونەرىنە قىزىعاتىن جاپون جۇرتشىلىعىن ءبىر ارناعا توعىستىردى.
دياسپورانىڭ بىرلىگى
توكيو تورىندەگى بۇل ءىس-شارا قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ وكىلدەرىن، جاپوننىڭ جەتەكشى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الىپ جۇرگەن ستۋدەنتتەردى جانە كۇنشىعىس ەلىندە تۇراتىن قازاق دياسپوراسىن ءبىر ماقساتقا ۇيىستىردى. ۇلتتىق كيىم كيگەن قاتىسۋشىلار قولدارىنا كوك بايراعىمىزدى ۇستاپ، مەگاپوليس كوشەلەرىمەن ءجۇرىپ ءوتتى. ولاردىڭ شەرۋى مىڭداعان ادامنىڭ نازارىن اۋدارىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن وياتتى.
توكيو سياقتى كوپۇلتتى قالا ءۇشىن مۇنداي ەتنو-پارادتار تاڭسىق ەمەس. دەگەنمەن قازاقتىڭ شەرۋى ءوزىنىڭ اۋقىمىمەن، مازمۇنعا باي باعدارلاماسىمەن ەرەكشەلەندى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، باستى ماقسات - قازاقستاندى كەڭىنەن تانىتىپ، ۇلتتىق ءداستۇردىڭ تەرەڭدىگىن جەرگىلىكتى حالىققا ءتىرى بايلانىس ارقىلى جەتكىزۋ.
توكيو كوشەسىندە كۇمبىرلەگەن كۇي
ءىس-شارانىڭ ەڭ اسەرلى ساتتەرىنىڭ ءبىرى ەلدوس سۇگىربايدىڭ ونەر كورسەتۋى بولدى. ول دومبىرامەن قازاقتىڭ كۇيلەرى مەن حالىق اندەرىن ورىنداپ، كوپشىلىكتى ءتانتى ەتتى. قوس ىشەكتەن توگىلگەن كۇمبىر بۇكىل كوشەنى جاڭعىرتىپ، ءوتىپ بارا جاتقان جۇرتتى ەرىكسىز توقتاتتى.
مۋزىكاعا ەرەكشە قۇرمەتپەن قارايتىن جاپون كورەرمەنى قازاقتىڭ كۇي ونەرىن زور ىقىلاسپەن قابىلدادى. وسىلايشا، كوپشىلىك قازاق فولكلورىمەن العاش رەت جاقىن تانىسۋعا مۇمكىندىك الدى. دومبىرانىڭ ءۇنى ولاردىڭ جۇرەگىنە جول تاۋىپ، ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرا ءتۇستى.
قازاقشا سويلەگەن جاپون قىزى
جۇرتتىڭ ەرەكشە نازارىن اۋدارعان تاعى ءبىر ءسات - جاپون قىزى اسكانىڭ ساحناعا شىعۋى. قازاقتىڭ ۇلتتىق كيىمىن كيگەن ول تازا قازاق تىلىندە سويلەپ، جينالعان جۇرتتى تاڭعالدىردى. اسكا تەك ءتىل مەڭگەرىپ قانا قويماي، قازاقتىڭ سالت-ءداستۇرىن دە تەرەڭ تۇسىنەتىنىن كورسەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الماتىدا ءبىر جىل تۇرعانىنىڭ ءوزى ۇلكەن تاجىريبە بولعان.
ماعان قازاقتىڭ ءداستۇرى مەن مۋزىكاسى وتە جاقىن. دياسپورا ۇيىمداستىراتىن ءىس-شارالاردىڭ بارلىعىنا قاتىسۋعا تىرىسامىن، قازاقستانداعى جاڭالىقتاردى دا ۇنەمى باقىلاپ وتىرامىن، - دەيدى ول.
اسكا بيىل تاعى دا قازاقستانعا كەلىپ، ونەر مەن قولونەر سالاسىنداعى دوستارىمەن قاۋىشۋدى جوسپارلاپ وتىر.
شەرۋگە سونداي-اق الەمگە تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ جاپونيالىق جانكۇيەرلەرى دە قاتىستى. فۋمي فۋرۋياما جەتەكشىلىك ەتەتىن فان-كلۋب قۇرامىندا جۇزگە جۋىق بەلسەندى بار.
فۋرۋيامانىڭ ايتۋىنشا، ديماشتىڭ شىعارماشىلىعى جاپون جاستارىنىڭ قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتىنە قىزىعۋشىلىعىن وياتقان. ءتىپتى كەيبىرى اباي مۇراسىن زەرتتەۋگە دەن قويعان.
بۇل - قازىرگى قازاق مادەنيەتىنىڭ ەكى ەل اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستى نىعايتىپ وتىرعانىنىڭ ايقىن كورىنىسى.
مادەني بايلانىستىڭ جاڭا فورماتى
ءىس-شارانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى ارايلىم مۇنداي باستامالاردىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي پارادتار جاپون جۇرتشىلىعىن قازاقستانمەن جۇيەلى تۇردە تانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جاپونيا حالقى قازاقستاندى تانىپ، ۇلتتىق كيىمىمىزدى، ءان-كۇيىمىزدى، حالقىمىزدىڭ رۋحىن سەزىنگەنىن قالايمىز. وسىنداي ءتىرى فورماتتاعى ءىس-شارالار ارقىلى ءبىز سونى ءتيىمدى جەتكىزە الامىز، - دەيدى ول.
توكيو كوشەلەرىندە وتكەن بۇل ەتنو-پاراد - جاي عانا مادەني ءىس-شارا ەمەس، ەكى ەل اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستىڭ جارقىن كورىنىسى. قازاقتىڭ كۇيى كۇمبىرلەپ، كوك تۋى جەلبىرەگەن بۇل كۇن جاپون جۇرتشىلىعى ءۇشىن دە، شەتەلدەگى قازاقتار ءۇشىن دە ەستە قالارلىق ءسات بولدى.
