توكيو، سينگاپۋر، نيۋ-يورك: قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان كاتىشيەۆ الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن ايتىپ بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا رەيستەر اي سايىن اشىلىپ جاتىر. ماسەلەن، جازعى ماۋسىمدا كۋرورتتىق باعىتتارعا باسىمدىق بەرىلدى. جالپى 2025 -جىلى ميۋنحەن، شانحاي، گۋاندجوۋ، شيان، وش قالالارىنا رەيستەر اشتىق. جوسپار بويىنشا، 2026-2027 -جىلدارى جاپونيانىڭ توكيو قالاسىنا، سينگاپۋرعا، 2027-2028 -جىلدارى ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك قالاسىنا رەيس اشۋ بويىنشا ۇلكەن ماقساتتار بار، - دەدى دارحان كاتىشيەۆ ەلوردادا «ورتالىق ازيا + قىتاي» اۆياتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ كونفەرەنتسياسىندا.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن 6 وڭىردە - استانا، الماتى، اقتوبە، قاراعاندى، شىمكەنت، اقتاۋ اۋەجايلارىن اەروحاب رەتىندە دامىتۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان. ونىڭ ىشىندە الماتى مەن استانا اۋەجايلارىن شەتەلدىك ينۆەستورلار باسقارىپ، دامىتۋعا مول قاراجات ءبولىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر «ورتالىق ازيا - قىتاي» (C5+1) ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ العاشقى كونفەرەنسياسى قىتايدىڭ شيان قالاسىندا وتكەن ەدى. بۇگىن ەكىنشى كونفەرەنسيا قازاقستان استاناسىندا باستالدى.