ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:41, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    توكيو، سينگاپۋر، نيۋ-يورك: قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلادى

    استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دارحان كاتىشيەۆ الداعى ۋاقىتتا قازاقستاننان قاي قالالارعا اۋە رەيسى اشىلاتىنىن ايتىپ بەردى.

    Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей әуе рейсі 2025 жылы ашылуы мүмкін
    Фото: pixabay.com

    - قازىرگى ۋاقىتتا جاڭا رەيستەر اي سايىن اشىلىپ جاتىر. ماسەلەن، جازعى ماۋسىمدا كۋرورتتىق باعىتتارعا باسىمدىق بەرىلدى. جالپى 2025 -جىلى ميۋنحەن، شانحاي، گۋاندجوۋ، شيان، وش قالالارىنا رەيستەر اشتىق. جوسپار بويىنشا، 2026-2027 -جىلدارى جاپونيانىڭ توكيو قالاسىنا، سينگاپۋرعا، 2027-2028 -جىلدارى ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك قالاسىنا رەيس اشۋ بويىنشا ۇلكەن ماقساتتار بار، - دەدى دارحان كاتىشيەۆ ەلوردادا «ورتالىق ازيا + قىتاي» اۆياتسيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ كونفەرەنتسياسىندا.

    سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن 6 وڭىردە - استانا، الماتى، اقتوبە، قاراعاندى، شىمكەنت، اقتاۋ اۋەجايلارىن اەروحاب رەتىندە دامىتۋ جۇمىستارى قولعا الىنعان. ونىڭ ىشىندە الماتى مەن استانا اۋەجايلارىن شەتەلدىك ينۆەستورلار باسقارىپ، دامىتۋعا مول قاراجات ءبولىپ وتىر.

    ايتا كەتەيىك، بىلتىر «ورتالىق ازيا - قىتاي» (C5+1) ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جۇمىس توبىنىڭ العاشقى كونفەرەنسياسى قىتايدىڭ شيان قالاسىندا وتكەن ەدى. بۇگىن ەكىنشى كونفەرەنسيا قازاقستان استاناسىندا باستالدى.

