13:24, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - BORT № Telegram ارناسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا ساپارىنا دايىندىق جۇمىستارىنىڭ فوتوسۋرەتتەرى مەن بەينەجازبالارىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 18-20 - جەلتوقساندا رەسمي ساپارمەن جاپونياعا باراتىنىن حابارلاعان.
ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتو، پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچي، سونداي-اق جاپون بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان.
بۇدان باسقا، قازاقستان پرەزيدەنتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.