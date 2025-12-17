ق ز
    توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - BORT № Telegram ارناسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاپونياعا ساپارىنا دايىندىق جۇمىستارىنىڭ فوتوسۋرەتتەرى مەن بەينەجازبالارىن جاريالادى.

    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    بۇعان دەيىن اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 18-20 - جەلتوقساندا رەسمي ساپارمەن جاپونياعا باراتىنىن حابارلاعان.

    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتو، پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچي، سونداي-اق جاپون بيزنەس قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەر جوسپارلانعان.

    Фото: БОРТ №1 / Telegram

    بۇدان باسقا، قازاقستان پرەزيدەنتى «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسادى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى ەنەرگەتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

