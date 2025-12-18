توكيو مەرياسى قازاقستان تۋىنىڭ تۇسىنە بويالدى
توكيو. KAZINFORM - توكيوداعى مەريانىڭ ءزاۋلىم عيماراتى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى قۇرمەتىنە جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سامميتى قارساڭىندا قازاقستاننىڭ كوك تۋىنىڭ تۇسىنە بويالدى. بۇل تۋرالى بورت1 الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاندى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.