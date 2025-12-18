ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:25, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    توكيو مەرياسى قازاقستان تۋىنىڭ تۇسىنە بويالدى

    توكيو. KAZINFORM - توكيوداعى مەريانىڭ ءزاۋلىم عيماراتى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى قۇرمەتىنە جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سامميتى قارساڭىندا قازاقستاننىڭ كوك تۋىنىڭ تۇسىنە بويالدى. بۇل تۋرالى بورت1 الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالاندى.

    Токио мэриясы Қазақстан туының түсіне боялды
    فوتو: Kazinform

    توكيوداعى كورىكتى ورىنداردىڭ ءبىرى - مەريانىڭ ءزاۋلىم عيماراتى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جاپونياعا رەسمي ساپارى قۇرمەتىنە جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ سامميتى قارساڭىندا قازاقستاننىڭ كوك تۋىنىڭ تۇسىنە بويالدى.

    ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.

    مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.

     

     

