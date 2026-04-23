ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:06, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    توعىز جىل بۇرىن جوعالعان ازاماتتىڭ جەكە باسى د ن ق ارقىلى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وتكەن جىلدارداعى قىلمىستاردى اشۋ جانە حابار-وشارسىز كەتكەندەردى انىقتاۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    ДНҚ тесті
    Pixabay.com

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، زاماناۋي كريميناليستيكالىق ادىستەر مەن مولەكۋلالىق-گەنەتيكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ارقاسىندا اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستارعا قاتىسى بار ونداعان تۇلعا انىقتالعان.

    - ءى ءى م - ءنىڭ مولەكۋلالىق- گەنەتيكالىق زەرتحاناسىنىڭ الەۋەتى اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستاردى اشۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. ادام ءولتىرۋ جانە زورلاۋ فاكتىلەرى، ونىڭ ىشىندە كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى قىلمىستار اشكەرەلەندى. سونىمەن قاتار حابار- وشارسىز كەتكەن ازاماتتاردى انىقتاۋ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ماسەلەن، 2017 -جىلى سەمەي قالاسىنان شىعىپ كەتىپ، جوعالعان 27 جاستاعى ەر ادامنىڭ جەكە باسى قىزىلوردا وبلىسىندا تابىلعان سۇيەك قالدىقتارىنا جۇرگىزىلگەن د ن ق- ساراپتاما ناتيجەسىندە انىقتالدى. زاماناۋي كريميناليستيكانىڭ مۇمكىندىكتەرى قىلمىس جاسالعان ۋاقىتقا قاراماستان تۇلعالاردى انىقتاۋعا جانە كىنالىلەردى جاۋاپقا تارتۋعا جول اشادى. ەشبىر قىلمىسكەر جازاسىز قالماۋى ءتيىس - بۇل زاڭ مەن ءتارتىپتىڭ باستى قاعيداتى، - دەدى ءى ءى م باسپا ءسوز حاتشىسى شۇعىلا تۇرلىبەك.

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، ءاربىر وسىنداي ءىستىڭ ارتىندا جەدەل ۋاكىلدەر، تەرگەۋشىلەر مەن كريميناليستەردىڭ ۇزاق ءارى مۇقيات ەڭبەگى جاتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
