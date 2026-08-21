توعىز جاستاعى قىز 4 ساعات بويى توقتاۋسىز كۇلىپ، اۋرۋحانادان ءبىر-اق شىقتى
استانا. KAZINFORM – برازيليادا توعىز جاسار قىز بىرنەشە ساعات بويى كۇلكىسىن توقتاتا الماي، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. دارىگەرلەر بالادا سيرەك كەزدەسەتىن گەلاستيكالىق ۇستاما بولۋى مۇمكىن دەپ بولجاعان. بۇل - ادامنىڭ ەركىنەن تىس كۇلۋى نەمەسە جىميۋىمەن سيپاتتالاتىن ەپيلەپسيالىق ۇستامانىڭ ءبىر ءتۇرى.
شەتەلدىك ب ا ق-تىڭ جازۋىنشا، وقيعا برازيليانىڭ ميناس-جەرايس شتاتىنداعى كونتاجەن قالاسىندا بولعان. قىزدىڭ اناسى الينن باربوسانىڭ ايتۋىنشا، قىزى ەدۋاردا ۇيدە كەنەتتەن كۇلە باستاعان. العاشىندا تۋىستارى ونى قالجىڭداپ وتىر دەپ ويلاعان.
الايدا شامامەن جارتى ساعات وتكەننەن كەيىن اناسى قىزىنىڭ كۇلكىسىن توقتاتا الماي جاتقانىن تۇسىنگەن. ول ەدۋاردامەن سويلەسۋگە تىرىسىپ، كۇلۋىن توقتاتۋىن سۇراعانىمەن، قىز جاۋاپ بەرە الماعان. بالا تەك ىممەن ءوزىن توقتاتا الماي جاتقانىن بىلدىرگەن.
اناسى قىزىنىڭ قاراشىعى ۇلكەيىپ، ەرنى قۇرعاعانىن دا بايقاعان. وسىدان كەيىن ونى دەرەۋ اۋرۋحاناعا اپارعان.
كونتاجەن قالالىق اۋرۋحاناسىنىڭ دارىگەرلەرى بالادا گەلاستيكالىق ۇستاما بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام جاساعان. مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەنىنە قاراماستان، ەدۋاردا تاعى ەكى جارىم ساعاتتاي كۇلگەن. جالپى العاندا، ۇستاما ءتورت ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعان.
اناسىنىڭ سوزىنشە، وسى ۋاقىت ىشىندە قىزدىڭ جاعدايى اۋىر بولعان. بۇلشىقەتتەرى قاتايىپ، جۇزىنەن كومەك سۇراپ تۇرعانداي كۇي بايقالعان. ەدۋاردا ابدەن السىرەپ، اناسىنىڭ قولىندا ۇيىقتاپ قالعاننان كەيىن عانا كۇلكى توقتاعان.
گەلاستيكالىق ۇستاما - سيرەك كەزدەسەتىن نەۆرولوگيالىق جاعداي. دەگەنمەن دارىگەرلەر قىزعا ەپيلەپسيا دياگنوزىن قويماعان. ماماندار بۇل جاعدايعا بالانىڭ قاتتى مازاسىزدانۋى نەمەسە كۇيزەلىسى سەبەپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارماعان.
بۇعان دەيىن مۇنداي ۇستاما قايتالانباعاندىقتان، دارىگەرلەر وعان ارنايى ءدارى-دارمەك تاعايىنداماعان.
كەلەسى كۇنى ەدۋاردا ءوزىن قالىپتى سەزىنىپ ويانعان. وقيعادان كەيىن قىزدا توقتاۋسىز كۇلۋ ۇستاماسى قايتا بايقالماعان.