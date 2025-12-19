ەتپەتىنەن جاتىپ ۇيىقتاۋ كىمگە قاۋىپتى؟ - دارىگەر ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات - مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ەتپەتىنەن جاتىپ ۇيىقتاۋ كەي ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا ايتارلىقتاي قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن. «يزۆەستيا» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ورتوپەد-دارىگەر ۆلاديمير باراشكين بۇل ۇيقى قالپى تىنىس الۋدىڭ بۇزىلۋىنا، بۇلشىق ەتتەردىڭ شامادان تىس كەرىلۋىنە جانە وزگە دە اسقىنۋلارعا اكەلەتىنىن ەسكەرتتى.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، جۇكتىلىكتىڭ العاشقى كەزەڭىندەگى ايەلدەرگە ىشپەن جاتىپ ۇيىقتاۋعا مۇلدە بولمايدى. سەبەبى ءىش ايماعىنا تۇسەتىن قىسىم ۇرىقتىڭ دامۋىنا كەرى اسەر ەتۋى ىقتيمال. بۇل قالىپ نارەستەلەر ءۇشىن دە قاۋىپتى، سەبەبى اسفيكسيا قاۋپى جوعارى، ال ءسابي وزدىگىنەن باسىن بۇرىپ ۇلگەرمەۋى مۇمكىن.
سونداي-اق وپەراتسيادان كەيىنگى ناۋقاستارعا دا مۇنداي قالىپ قارسى كورسەتىلگەن. كەسىندى ايماعىنا تۇسەتىن قىسىم جارانىڭ دۇرىس جازىلۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ، اسقىنۋ قاۋپىن ارتتىرادى. مۇنداي جاعدايدا ۇيقى قالپىن ەمدەۋشى دارىگەر جەكە انىقتاۋعا ءتيىس.
ورتوپەد ءتىپتى دەنى ساۋ ادامدار ءۇشىن دە ىشپەن جاتىپ ۇيىقتاۋ قاۋىپسىز ەمەس ەكەنىن ايتادى. بۇل كەزدە باس 90 گرادۋسقا بۇرىلىپ جاتادى، ال مويىن بۇلشىق ەتتەرىنە شامادان تىس سالماق تۇسەدى. ناتيجەسىندە تاڭەرتەڭ مويىن مەن ارقا تۇسىندا سىرەسۋ مەن اۋىرسىنۋ پايدا بولۋى مۇمكىن، قولدىڭ ۇيۋى جانە يىق تۇسىنداعى جۇيكەلەردىڭ قىسىلۋى دا ءجيى كەزدەسەدى.
ماماندار جاعىمسىز اسەردى ازايتۋ ءۇشىن ومىرتقاعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى تومەندەتەتىن، دەنە پىشىنىنە بەيىمدەلەتىن ارنايى جاستىق پەن ماتراس قولدانۋعا كەڭەس بەرەدى. الايدا دارىگەرلەردىڭ پىكىرىنشە، ەڭ ءتيىمدى شەشىم - اعزاعا اناعۇرلىم قاۋىپسىز ۇيقى قالپىن تاڭداۋ.