ەتتىڭ پسيحيكاعا وڭ اسەر ەتەتىنى انىقتالدى - زەرتتەۋ
ا ق ش-تىڭ وڭتۇستىك داكوتا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ەتتى قالىپتى مولشەردە تۇتىنۋ ادامنىڭ پسيحيكالىق ساۋلىعىنا وڭ اسەر ەتەتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Current Developments in Nutrition جۋرنالىندا جاريالانىپ، امەريكالىق نۋتريتسيولوگتار قوعامىنىڭ جىل سايىنعى كونفەرەنسياسىندا تانىستىرىلدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار American Gut Project دەرەكتەرىن پايدالانىپ، تاماقتانۋ ادەتى، ىشەك ميكروبيومى جانە دەنساۋلىق جايلى مالىمەتتەردى تالدادى. زەرتتەۋگە 4 915 ەرەسەك قاتىسىپ، ولار ءتورت توپقا ءبولىندى:
- پايدالى تاماقتانۋ + ەت؛
- پايدالى تاماقتانۋ، ءبىراق ەتسىز؛
- تاماقتانۋ + ەت؛
- تاماقتانۋ، ەتسىز.
ناتيجەسىندە، دۇرىس تاماقتانعان ادامداردا ەت جەسە دە، جەمەسە دە سالماق قالىپتى دەڭگەيدە ساقتالدى. الايدا ەتتى پايدالى مازىرگە قوسقانداردا اقۋىزدى، مىرىشتى، سەلەندى، ۆ12 دارۋمەنىن جانە ءحوليندى قابىلداۋ كورسەتكىشى جوعارى بولدى. بۇل زاتتار مي قىزمەتى ءۇشىن وتە ماڭىزدى.
سونىمەن قاتار، ەتتى ۇيلەسىمدى مولشەردە تۇتىنۋ ىشەك ميكروبيومىنىڭ الۋان تۇرلىلىگىن ارتتىردى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل فاكتور دەپرەسسيا، پوستتراۆماتيكالىق سترەسس جانە بيپوليارلىق بۇزىلىستاردىڭ دامۋ قاۋپىن ازايتادى.
مامانداردىڭ قورىتىندىسى: ەتتى شەكتەن تىس پايدالانباعان جاعدايدا، ونى پايدالى راتسيونعا قوسۋ فيزيكالىق قانا ەمەس، پسيحيكالىق دەنساۋلىق ءۇشىن دە پايدالى.