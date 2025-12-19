ەتتى قاي ءوڭىر كوبىرەك تۇتىنادى
استانا. KAZINFORM - بيۋرو 2025-جىلدىڭ III توقسانىنا ارنالعان ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن تۇتىنۋ جونىندەگى دەرەكتەردى جاريالادى. مالىمەتتەر حالىقتىڭ تۇرمىس دەڭگەيى بويىنشا 11,7 مىڭ ءۇي شارۋاشىلىعىن قامتىعان ىرىكتەمەلى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە الىنعان.
ءۇي شارۋاشىلىقتارىنىڭ ازىق-تۇلىك تۇتىنۋ شىعىسىنداعى ەڭ جوعارى ۇلەس ەت جانە ەت ونىمدەرىنە، سونداي-اق نان مەن جارما ونىمدەرىنە تيەسىلى، سايكەسىنشە 18,3 پايىز جانە 7,6 پايىز.
- ەت پەن ەت ونىمدەرىن تۇتىنۋدىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى الماتى قالاسىندا، سونداي-اق، جەتىسۋ، قاراعاندى جانە اقمولا وبلىستارىندا بايقالدى. بۇل وڭىرلەردە ءبىر ادامعا شاققانداعى ورتاشا تۇتىنۋ كولەمى توقسانىنا شامامەن 24 كەلى. ال ەڭ تومەن كورسەتكىش شىمكەنت قالاسىندا تىركەلىپ، ءبىر ادامعا شاققاندا توقسانىنا 16,1 كەلى بولدى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە جەكەلەگەن ازىق- تۇلىك تۇرلەرىن تۇتىنۋ دەڭگەيى دە ءارتۇرلى. نان مەن جارما ونىمدەرىن ەڭ كوپ تۇتىناتىن ءوڭىر - تۇركىستان وبلىسى، مۇندا ءبىر ادامعا توقسانىنا 43,4 كەلى كەلەدى. بالىق ونىمدەرىن ەڭ كوپ تۇتىنۋ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بايقالىپ، كورسەتكىش 5,8 كەلى. ءسۇت جانە ءسۇت ونىمدەرىن تۇتىنۋ كولەمى اقمولا وبلىسىندا جوعارى - ءبىر ادامعا توقسانىنا 83,1 كەلى. ال كوكونىستەر مەن جەمىستەردى ەڭ كوپ تۇتىناتىن ءوڭىر - الماتى قالاسى، تيىسىنشە 30,76 كەلى جانە 36,9 كەلى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا حابارلاماسىندا.
جالپى العاندا، 2025-جىلدىڭ III توقسانىندا جان باسىنا شاققانداعى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن ورتاشا تۇتىنۋ كولەمى كەلەسىدەي:
كارتوپ - 11,3 كەلى
نان مەن جارما ونىمدەرى - 31,7 كەلى
ەت جانە ەت ونىمدەرى - 21,2 كەلى
جەمىستەر - 29,6 كەلى
قانت، توساپ، شوكولاد جانە كونديتەرلىك ونىمدەر - 11,4 كەلى
ءسۇت ونىمدەرى - 60,5 كەلى
جۇمىرتقا - 53,9 دانا
بالىق پەن تەڭىز ونىمدەرى - 3,6 كەلى
ايتا كەتەلىك مەكتەپ وقۋشىلارىنا اپتاسىنا 2 رەت جىلقى ەتى بەرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.