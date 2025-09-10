ەتتى الىپساتارلار قولدان قىمباتتاتىپ وتىر - جيگۋلي دايرابايەۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى جيگۋلي دايرابايەۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا جولداعان ساۋالىندا ەتتىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا نە سەبەپ بولعانى تۋرالى پايىمىن ايتتى.
- فەرمەرلەردىڭ تابىستارى جونىندە ايتساق، بيىل وڭتۇستىك وبلىستاردىڭ كوپتەگەن اۋدانىندا قۋاڭشىلىق بولۋىنا بايلانىستى جوسپارلانعان ءونىم الىنبادى. كوپتەگەن ەگىس القابى ورىلمادى. ەگىنشىلىكتەن پايدا كورمەي، مال ونىمدەرىنەن تابىس تابامىز دەگەندە سيىر ەتىنىڭ ەكسپورتى جابىلدى.
ەت باعاسىنىڭ نەگىزسىز قىمباتتاۋىنا ءبىرىنشى كەزەكتە فەرمەرلەر ەمەس، دەلدالدار مەن الىپساتارلار سەبەپكەر ەكەنىن وزدەرىڭىز دە بىلەسىزدەر، - دەيدى دەپۋتات.
ونىڭ ايتۋىنشا، مال شارۋاشىلىقتارىندا 1 كيلوگرام سيىر ەتىنىڭ وزىندىك قۇنى 2500 تەڭگەدەن اسپايدى.
- ال بولشەك ساۋدادا بۇل كورسەتكىش 5000 تەڭگەگە دەيىن ءوسىپ وتىر. دەمەك، فەرمەرلەردىڭ تابىسى ازايىپ، باستى پايدا الىپساتارلاردىڭ قولىندا قالىپ وتىر. بۇنى رەتتەۋشى ساۋدا مينيسترلىگى مەن اكىمدەر قايدا قاراپ وتىر؟
ەكسپورتتى شەكتەۋ فەرمەرلەرگە اۋىر سوققى بولىپ ءتيىپ وتىر. فەرمەرلەر بولاشاقتا ءونىمىن ەركىن ساتا المايتىنىن بىلسە، مال باسىن كوبەيتۋگە ىنتاسى تومەندەيدى. بۇل كەرىسىنشە، ۇسىنىستىڭ ازايۋىنا جانە ىشكى باعانىڭ ودان ءارى وسۋىنە الىپ كەلەدى.
سوندىقتان، ىشكى نارىقتاعى باعانى تۇراقتاندىرۋ شارالارىن قايتا قاراۋدى، دەلدالدار مەن الىپساتارلاردىڭ ارەكەتىن شەكتەۋدى، ال فەرمەرلەرگە ءونىمىن ەركىن وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى سۇرايمىز، - دەدى جيگۋلي دايرابايەۆ.
ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەت باعاسىنىڭ تومەن بولۋى مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا تەرىس اسەر ەتىپ كەلگەنىن ايتقان ەدى.