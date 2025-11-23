تۇتقىن كۇندەلىگى: نيكوليا ساركوزيدىڭ كىتابى قاشان جارىققا شىعادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي پاريجدەگى La Santé تۇرمەسىندە نەبارى 20 كۇن بولىپ، بۇل ۋاقىت ارالىعى كىتاپ جازۋعا جەتكىلىكتى بولدى، دەپ حابارلايدى BILD.
ەكس- پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىدە كىتاپ 10-جەلتوقساندا جاريالايتىنىن حابارلادى. كىتاپتىڭ اتاۋى «تۇتقىن كۇندەلىگى» بولماق.
ساركوزي ءوزىنىڭ جازباسىندا كىتاپتان ۇزىندىلەر جاريالادى: «تۇرمەدە كورەتىن دە، ىستەيتىن دە ەشتەڭە جوق. مەن La Santé- دە جوق تىنىشتىقتى ۇمىتىپ كەتەمىن (…) . وكىنىشكە وراي، وندا بارلىق جەر شۋلى».
ەشتەڭەگە قاراماستان، بۇرىنعى پرەزيدەنت كۇش- جىگەرىن جوعالتپاعان. ول «شولدەگىدەي، تۇرمەدە دە ىشكى جان دۇنيە نىعايادى» دەيدى.
تۇرمەدەگى ءبىر تۇتقىن فرانسۋزدىق Le Point جۋرنالىنا ساركوزي تۋرالى «جۇمىرتقانى قالاي قايناتۋدى دا بىلمەيتىنىن جانە ونى جاساۋدان تۇبەگەيلى باس تارتاتىنىن» ايتتى. ءبىراق ەكس- پرەزيدەنت كامەرادا تازالىق جۇمىستارىن ءوز موينىنا العان.
ساركوزي بوستاندىققا شىققاننان كەيىن ءوزىن "ۇلگىلى تۇتقىن" دەپ مالىمدەدى. ول قازىر ەلەكتروندى بىلەزىك كيىپ، پوليتسياعا تەكسەرۋگە بارىپ تۇرادى. ەكس- پرەزيدەنت ءالى كۇنگە ايەلى جانە قىزىمەن ءوزىنىڭ ميلليونداعان دوللارلىق ۇيىندە تۇرادى. ونىڭ ءىسى بويىنشا پروتسەسس اياقتالعان جوق. ەگەر ونىڭ اپەللياتسياسى ءساتسىز بولسا، ول ءوز كىتابىن كوپتەگەن تاراۋلارمەن تولىقتىرا الادى.
ايتا كەتەيىك، فرانسيانىڭ ەكس- پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان بولاتىن.
سوت 10- قاراشادا ونى تۇرمەدەن بوساتتى. الايدا بۇل ونىڭ جازاسىن وزگەرتپەيدى. ول سوت باقىلاۋىندا بولادى. وعان ەلدەن شىعۋعا، ءىس بويىنشا كۋاگەرلەرمەن نەمەسە ادىلەت مينيسترىمەن بايلانىسۋعا تىيىم سالىنعان.