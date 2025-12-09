تۇسىنسەم بۇيىرماسىن
كەيىنگى كەزدە باسەكەڭە ۇناماي ءجۇرمىن. جينالىس بولدى ءبىتتى، مەنى، نەگىزى جۇمىسىمدى ىلگەككە ءىلىپ تۇيرەپ وتەدى. ايتەۋىر ءبىر جەرىندە «پىقىپ مىرزا ۇيقىلى- وياۋ، پىقىپ اساباسوۆقا ەسكەرتە- ەسكەرتە شارشادىق» دەي مە، مەنسىز ءسوزىنىڭ ءدامى كىرمەيدى. مەشكەي دەگەن قايبىر جاقسى ات دەيسىڭ...
«شاقىرىپ جاتىر» دەگەن سوڭ تۇلا بويىم تىز ەتىپ، قالام مەن قاتىرما قاعازىمدى الىپ بارا قالدىم.
بۇرىندارى ومالىپ وتىرعان كۇيى كوز استىمەن اتىپ، كىرەر-كىرمەستەن ايتارىن زىلدەي زىركىلدەي جونەلۋشى ەدى... ورنىنان تۇرىپ قول ۇسىنىپ امانداستى. تىزە بۇگىپ وتىرۋىمدى ۇسىندى.
جانارى جايدارى، قاباعى اشىڭقى، حال-جاعدايىمدى سۇراپ وتكەن بولىپ:
- پىقەكە، قيىنداۋ ۋاقىت، قيناپ جۇرگەن پروبلەمالارىڭىز بولسا ايتا وتىرىڭىز، - دەيدى.
قاپەلىمدە ساسىپ قالدىم.
- شۇكىرشىلىك، ەل قاتارلى، ءبارى دۇرىس، - دەپ مىڭگىرلەگەن بولدىم.
- قاراجاتتان كومەكتەسەيىن، ماتەريالدىق كومەك سۇراپ ءوتىنىش جازىڭىز، - دەگەنىندە تىنىسىم بىتەلىپ، ءبىر- ەكى رەت وقىس جوتەل ەرىكسىز لىقسىپ جونەلدى.
.. ء.ۇش كۇن وتپەي باسەكەڭنىڭ الدىندا تاعى وتىرمىن.
- شارشاڭقىراپ جۇرگەن بولارسىز، ۇجىمىمىزعا ءبىر جولداما كەلىپ قالعان ەكەن، اقىلداسىپ، سىزگە بەرەيىن دەپ وتىرمىز، - دەدى...
.. .بولمەمە كەلىپ، «ويپىراي ءا، انەۋ كۇنگى كومەگى اناۋ! ەندى مىناۋسى نە؟ جاعدايدىڭ كۇرت وزگەرگەنى قالاي؟ كوتەرىلە قويعان كوكەم دە جوق... قىزمەتى قىر استى دەيتىن قايىن جۇرت تا تىپ-تيپىل... تۇسىنسەم بۇيىرماسىن!» - دەپ ويلانىپ وتىرمىن.
...تەگىن جولدامامەن جونىم جوتالانىپ، قايتا ورالىپ، شىرت تۇكىرىپ قىزمەتكە كىرىسكەنىم سول، تاعى دا باسەكەڭ كىرىپ كەتسىن دەمەسى بار ما.
كىبىرتىكتەي قىسىلا كىرىپ ەدىم، قارسى ءجۇرىپ قولىمدى الىپ، «جاقسىلاپ تىنىقتىڭىز با؟» دەپ ارقامنان قاققان.
وتىرىپ ۇلگەرمەي:
- مۇمكىندىك بولسا، ەل مەن جەر ارالاعانعا نە جەتسىن، دايىندالىڭىز، مۇحيتتىڭ ارعى جاعالاۋىنا جولىڭىز تۇسەيىن دەپ تۇر، - دەدى.
«ال كەرەك بولسا! اپام دا اڭ- تاڭ، مەن دە اڭ- تاڭ... ۇرىنىڭ ارتى قۋىس، قاراپ وتىرماي تۋىس- تۋعاننىڭ «اماندىعىن» سۇراپ شىقتىم. وسكەن، ورلەگەن ءبىرى جوق، ءبارى-ءبارى قۇزىرلى قىزمەتتەن «ءدىن امان». ويپىراي-ءا، باتپان قۇيرىق، ايدالادا جاتقان قۇيرىق، تۇسىنسەم بۇيىرماسىن!..
...جەلدەي ەسىپ، جەلكەن ءمىنىپ، شەتەلىڭنەن شىرەنە ورالسام، اۋەجايدا ءبىر توپ قىزمەتتەستەر كۇتىپ تۇر...
العاشقىدا ويعا البەتتە جامانشىلىق ورالادى ەمەس پە... جو- جوق، قولدارىندا گۇلدەستە: «قوش كەلدىڭىز، پىقەكە!» دەپ ءبارىنىڭ ىرجالاڭ- ىرجالاڭ ەتكەنىنەن اماندىقتى سەزىپ، تراپتان تالتاڭداي ءتۇستىم.
ءماسساعان، بىلگەنىم -ءوزىم جوقتا قىزمەتىم ءوسىپ، باسەكەڭە ورىنباسار بولىپپىن.
...تۇسىنسەم بۇيىرماسىن. ءتۇن بالاسى «وسىناۋ جاقسىلىقتاردىڭ» شەشۋىن تابا الماي، شەرمەندە بوپ دوڭبەكشىپ شىقتىم.
انانى دا ويلادىم، مىنانى دا بولجادىم، ءبىرىنىڭ قيسىنى كەلمەدى.
اقىرى شارشادىم. اينالايىن كوپشىلىك، سوندا اياق استى ءبۇيتىپ مارتەبەمنىڭ اسىپ-تاسۋ سەبەپ سالدارىن سىزدەر سەزسەڭىزدەر، بىلسەڭىزدەر ايتا قويىڭىزدارشى. سۇيىنشىسىنە سۇراعانىڭىزدى الاسىز.
بەرىك سادىر
Egemen Qazaqstan