تەسلا كومپانياسى 2027 -جىلى ادام تەكتەس روبوتتارىن ساتىلىمعا شىعارماقشى
استانا. قازاقپارات - Tesla كومپانياسى Optimus گۋمانويدتى روبوتتارىن 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ساتىلىمعا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى Tesla كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى يلون ماسك داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا سويلەگەن سوزىندە مالىمدەدى. كاسىپكەردىڭ ايتۋىنشا، Tesla زاۋىتتارىندا بىرنەشە Optimus روبوتى قولدانىلىپ، قاراپايىم وندىرىستىك تاپسىرمالاردى ورىنداپ جاتىر.
ماسك روبوتتاردىڭ فۋنكتسيونالدىعى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ايتارلىقتاي كەڭەيتىلەتىنىن، ال كەلەسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كومپانيا ءونىمدى شىعارىپ، ساتۋدى باستاۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
يلون ماسك گۋمانويدتى روبوتتاردى جاساۋ يدەياسىن العاش رەت 2021 -جىلدىڭ تامىز ايىندا جاريالادى. Optimus بولسا 2024 -جىلدىڭ قازان ايىندا كوپشىلىككە تانىستىرىلدى. سول كەزدە ماسك روبوتتىڭ بولجامدى باعاسى 20000 دوللاردان 30000 دوللارعا دەيىن بولادى دەپ مالىمدەدى، بۇل ونى كوپشىلىك ءۇشىن قولجەتىمدى ەتەدى.
Tesla Optimus مۇمكىندىكتەرىن 2025 -جىلى كورسەتتى: كوكتەمدە روبوت بيلەي الاتىن ونەرىن كورسەتسە، ال كۇزدە گولليۆۋدتاعى قىزىل كىلەمدە ءجۇرىپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ماسك الداعى جىلدارى گۋمانويدتى Optimus روبوتتارىنان تۇراتىن «ارميا» قۇرىپ، جىلىنا شامامەن 1 ميلليون دانا ءوندىرىستى ۇيىمداستىراتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن. ودان كەيىن شامامەن 10 ميلليون دانا ءوندىرىس كولەمى بار Optimus 4، سودان كەيىن 50 دەن 100 ميلليونعا دەيىنگى وندىرىستىك قۋاتى بار Optimus 5 شىعارىلادى.
بيزنەسمەننىڭ ايتۋىنشا، Optimus «تاماشا حيرۋرگ» بولا الادى، ال بولاشاقتا بارلىق جۇمىس ورنىن روبوتتار مەن جاساندى ينتەللەكت باسىپ الادى، بۇل ادامداردىڭ جۇمىس ىستەۋىن قاجەت ەتپەيدى.