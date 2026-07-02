تۋريزمگە تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى بويىنشا استانا كوش باستاپ تۇر
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا استانانىڭ تۋريزم سالاسىنا 250 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ.
بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭابايەۆ قالالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
- 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا استانا قالاسىنىڭ تۋريزم سالاسىنداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى 438,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش بويىنشا ەلوردا رەسپۋبليكادا ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. ال بيىلعى قاڭتار-مامىر ايلارىندا تۋريزم سالاسىنا 250 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلدى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ، - دەدى ماقسات جاڭابايەۆ.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى بىرنەشە جىلدا تۋريزمگە قۇيىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. ماسەلەن، 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 272,7 ميلليارد تەڭگەنى، 2023-جىلى - 201,4 ميلليارد تەڭگەنى، ال 2022-جىلى 112 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
بۇدان بولەك ول قازىر استانادا جالپى قۇنى 265,7 ميللياردتەڭگە بولاتىن 33 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- الداعى ەكى-ءۇش جىلدا 24 قوناق ءۇيدىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا Swissôtel ،Holiday Inn ،Wyndham Garden سەكىلدى ءتورت جانە بەس جۇلدىزدى قوناق ۇيلەر بار. سونىمەن قاتار «لەس» ەكوپاركى، بالالار لاگەرى، كورمە ورتالىعى، جول بويىنداعى سەرۆيستىك نىساندار مەن باسسەينى بار دەمالىس ساياباعى سياقتى تۋريستىك ينفراقۇرىلىم جوبالارى ىسكە اسىرىلادى، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل جوبالار تۋريستەرگە ارنالعان ينفراقۇرىلىمدى كەڭەيتىپ، ەلوردانىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرمەك.
ەسكە سالايىق، بيىل استاناعا كەلگەن تۋريستەر سانى 12 پايىزعا وسكەنى بەلگىلى.