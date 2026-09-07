تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى داۋدان كەيىن پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى داۋدان كەيىن پىكىر ءبىلدىردى.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى - باۋىرلاس حالىقتاردى ورتاق تاريحى، ءداستۇرى مەن ۇلتتىق سپورتى ارقىلى جاقىنداستىراتىن ەرەكشە حالىقارالىق دودا.
«وسى ءدۇبىرلى دودا اياسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنە قاراستى مەملەكەتتىك دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى ۋرمات اسانبايەۆپەن كەزدەسىپ، دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنداعى جۇمىسىمىزدى قورىتىندىلادىق. كەزدەسۋدە ۋرمات اسانبايەۆقا قۇرمەت كورسەتىپ، ساداق سىيعا تارتتىم. ساداق - كوشپەندىلەردىڭ باي مۇراسى مەن حالقىمىزعا ورتاق ءداستۇردىڭ سيمۆولى. قازاق پەن قىرعىز - تاريحى تامىرلاس، رۋحى ءبىر، سالت-ءداستۇرى ساباقتاس باۋىرلاس حالىقتار. وسىنداي حالىقارالىق جارىستار ەكى ەلدىڭ سپورتشىلارى مەن سپورت سالاسىنىڭ ماماندارىن جاقىنداستىرىپ، دوستىق بايلانىستارىمىزدى ودان ءارى نىعايتا تۇسەدى. قىرعىزستانداعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جوعارى دەڭگەيدە ءوتتى. قىرعىز اعايىندارعا قوناقجايلىعى مەن ىستىق ىقىلاسى ءۇشىن العىس ايتامىن!» - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
ايتا كەتەيىك، 6-قىركۇيەكتە اياقتالعان دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ ناتيجەسىن قازاقستان مەن قىرعىزستان ەكى ءتۇرلى ەسەپتەگەن ەدى.