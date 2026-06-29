تۋريستىك ۇشاق اپاتقا ۇشىراپ، 11 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM – فرانسيانىڭ نانسي قالاسىنىڭ ماڭىندا جەڭىل ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى. بورتتا ۇشقىش، بەس پاراشيۋتپەن سەكىرۋ نۇسقاۋشىسى جانە العاشقى تاندەم سەكىرۋىن جاساۋى ءتيىس بەس ادام بولعان، دەپ حابارلايدى Euronews.
جەكسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن نەنسي ماڭىنداعى تومبلەن قالاسىنىڭ ۇستىنەن شاعىن تۋريستىك ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى.
سوڭعى حابارعا سايكەس، بورتتا 11 ادام بولعان: ۇشقىش، بەس پاراشيۋتپەن سەكىرۋ نۇسقاۋشىسى جانە العاشقى تاندەم سەكىرۋىن جاساۋى ءتيىس بەس ادام. L'Est Républicain گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، زارداپ شەككەندەردىڭ بەسەۋى مەديتسينا قىزمەتكەرى بولعان.
ۇشاق اپاتىنىڭ سەبەبى ءالى بەلگىسىز. وقيعا ورنىنا قۇتقارۋشىلار، مەديتسينالىق توپ جانە كوپتەگەن ءورت ءسوندىرۋ بريگادالارى جۇمىلدىرىلدى. ميەرت جانە موزەل دەپارتامەنتىنىڭ پرەفەكتىسى يۆ سەگيۋ جاعدايدى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋ ءۇشىن بارلىق ءتيىستى قىزمەتتەردى جينادى.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسىندا تىكۇشاق اپاتىنان ون ءتورت ادام قازا تاپقانىن جازعان ەدىك.