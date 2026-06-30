تۋريستىك ايماق پەن جاعاجايدى تاڭداعاندا نەنى ەسكەرۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس ماۋسىمىندا جاعاجاي مەن تۋريستىك ايماقتى تاڭداعاندا ونىڭ سانيتاريالىق جاعدايىنا ەرەكشە ءمان بەرگەن ءجون.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قاۋىپسىز دەمالىس ءۇشىن ەڭ الدىمەن جاعاجاي مەن جاعالاۋ اۋماعىنىڭ تازالىعىنا نازار اۋدارۋ قاجەت.
- دەمالىس ورنىن تاڭداعاندا جاعاجايدىڭ سانيتاريالىق جاعدايىن باعالاڭىزدار. اۋماقتا قوقىس جاشىكتەرى مەن قالدىقتارعا ارنالعان كونتەينەرلەردىڭ، قوعامدىق دارەتحانالاردىڭ، قاۋىپسىز اۋىز سۋدىڭ بولۋى، اۋماقتىڭ تۇراقتى تازارتىلىپ تۇرۋى جانە جەكە باس گيگيەناسىن ساقتاۋعا جاعداي جاسالۋى ماڭىزدى. زاڭنامادا كوزدەلگەن جاعدايدا نىساننىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قورىتىندىسىنىڭ بار-جوعىن دا تەكسەرگەن ءجون، - دەدى سارحات بەيسەنوۆا.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىندار سانيتاريالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلعانىن بايقاسا، بۇل تۋرالى كوميتەتتىڭ اۋماقتىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتتەرىنە حابارلاي الادى.
- سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق قىزمەت تۋريستىك ايماقتار مەن قوعامدىق جاعاجايلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستايدى. بۇل جۇمىس حالىقتىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ جانە جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جالعاسادى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق تالاپتاردى بۇزعان 470 دەمالىس نىسانىنىڭ جۇمىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن مالىمدەگەن ەدى.