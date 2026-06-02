تۋريستەرگە ەسكەرتۋ: الەم چەمپيوناتى كەزىندە نەنى ءبىلۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. وسى ورايدا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى الەم چەمپيوناتىنا باراتىن قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.
سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرگە الەم چەمپيوناتى كەزىندە نەنى ەسكەرۋ كەرەگىن ايتىپ بەردى:
قۇجاتتاردى نەمەسە كوشىرمەسىن جانىڭىزدان تاستاماڭىز؛
جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ تالاپتارىن ورىنداڭىز؛
مارشرۋتتى الدىن الا جوسپارلاڭىز؛
رەسمي سەرۆيستەردى پايدالانىڭىز؛
رۇقسات ەتىلمەگەن، ادامدار كوپ جينالاتىن جەردەن اۋلاق بولىڭىز.
ەرلان جەتىبايەۆ شەتەلدەگى كوشى-قون زاڭناماسى مەن ۆيزالىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتىن اتاپ ءوتتى.
توتەنشە جاعدايلار تۋىنداعان كەزدە جەرگىلىكتى شۇعىل قىزمەتتەرگە نەمەسە قازاقستاننىڭ كونسۋلدىق مەكەمەلەرىنە حابارلاسۋ كەرەك، - دەدى ول.
فۋتبول تويى قاي قالالاردا وتەدى؟
فۋتبول ماتچتارى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا اۋماعىنداعى 16 ءتۇرلى قالادا وتەدى. تۋرنيردە 48 قۇراما باق سىنايدى. الەم بىرىنشىلىگىندە جالپى 104 ماتچ وتەدى. اشىلۋ سالتاناتى مەكسيكا قالاسىنداعى «اتستەكا» ستاديونىندا، فينال نيۋ-دجەرسي ماڭىنداعى يست-راتەرفورد قالاسىنداعى ارەنادا بولادى.
ويىندار وتەتىن بارلىق 16 قالا:
ا ق ش: اتلانتا، بوستون، داللاس، حيۋستون، كانزاس-سيتي، لوس-اندجەلەس، مايامي، نيۋ-يورك/نيۋ-دجەرسي، فيلادەلفيا، سان-فرانتسيسكو، سيەتل.
كانادا: تورونتو، ۆانكۋۆەر.
مەكسيكا: مەحيكو، گۆادالاحارا، مونتەررەي
ايتا كەتەرلىگى، الەم چەمپيوناتىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.