KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تۋريستەرگە ەسكەرتۋ: الەم چەمپيوناتى كەزىندە نەنى ءبىلۋ كەرەك

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. وسى ورايدا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى الەم چەمپيوناتىنا باراتىن قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرگە ەسكەرتۋ جاسادى.

    ا
    Фото: Wikipedia

    سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ قازاقستاندىق جانكۇيەرلەرگە الەم چەمپيوناتى كەزىندە نەنى ەسكەرۋ كەرەگىن ايتىپ بەردى:

    قۇجاتتاردى نەمەسە كوشىرمەسىن جانىڭىزدان تاستاماڭىز؛

    جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ تالاپتارىن ورىنداڭىز؛

    مارشرۋتتى الدىن الا جوسپارلاڭىز؛

    رەسمي سەرۆيستەردى پايدالانىڭىز؛

    رۇقسات ەتىلمەگەن، ادامدار كوپ جينالاتىن جەردەن اۋلاق بولىڭىز.

    ەرلان جەتىبايەۆ شەتەلدەگى كوشى-قون زاڭناماسى مەن ۆيزالىق تالاپتاردى قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتىن اتاپ ءوتتى.

    توتەنشە جاعدايلار تۋىنداعان كەزدە جەرگىلىكتى شۇعىل قىزمەتتەرگە نەمەسە قازاقستاننىڭ كونسۋلدىق مەكەمەلەرىنە حابارلاسۋ كەرەك، - دەدى ول.

    فۋتبول تويى قاي قالالاردا وتەدى؟

    فۋتبول ماتچتارى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا اۋماعىنداعى 16 ءتۇرلى قالادا وتەدى. تۋرنيردە 48 قۇراما باق سىنايدى. الەم بىرىنشىلىگىندە جالپى 104 ماتچ وتەدى. اشىلۋ سالتاناتى مەكسيكا قالاسىنداعى «اتستەكا» ستاديونىندا، فينال نيۋ-دجەرسي ماڭىنداعى يست-راتەرفورد قالاسىنداعى ارەنادا بولادى.

    ويىندار وتەتىن بارلىق 16 قالا:

    ا ق ش: اتلانتا، بوستون، داللاس، حيۋستون، كانزاس-سيتي، لوس-اندجەلەس، مايامي، نيۋ-يورك/نيۋ-دجەرسي، فيلادەلفيا، سان-فرانتسيسكو، سيەتل.

    كانادا: تورونتو، ۆانكۋۆەر.

    مەكسيكا: مەحيكو، گۆادالاحارا، مونتەررەي

    ايتا كەتەرلىگى، الەم چەمپيوناتىن «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور