ۆەتەريناريانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ: بيۋدجەتتەن قوسىمشا قاراجات بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ۆەتەريناريا ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى كەلىپ ءتۇستى.
قۇجات جوباسى ۆەتەريناريا قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جانە بۇل سالاداعى زاڭنامانى ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا ازىرلەندى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرىك ەگىزبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، زاڭ جوباسىندا ۆەتەريناريا سالاسىنداعى وكىلەتتىكتەردى مەملەكەتتىك باسقارۋ دەڭگەيلەرى اراسىندا اجىراتۋ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قۇرعان ۆەتەريناريالىق ۇيىمدارعا ءتان ەمەس فۋنكتسيالاردى الىپ تاستاۋ، ۆەتەريناريا سالاسىندا ءتيىستى مامانداردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن ءبىلدىرۋ جانە قورعاۋ، ولاردى ەسەپكە الۋ، بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا ۆەتەريناريالىق پالاتا نىسانىنداعى قوعامدىق ۇيىمنىڭ ۆەتەريناريالىق ستاتۋارلىق ورگان قۇرۋ ەسكەرىلگەن.
سونىمەن قاتار، قۇجاتتا ۆەتەريناريالىق پرەپاراتتاردىڭ اينالىمى راسىمدەرىن ەاەو قۇجاتتارىنا سايكەستەندىرۋ، بۇل سالاداعى ماماندارعا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن كورسەتۋ جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار قۇرعان مەملەكەتتىك ۆەتەريناريالىق ۇيىمدارى ماماندارىن ارنايى كيىممەن قامتاماسىز ەتۋ قاراستىرىلعان.
- زاڭ جوباسىنىڭ ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋعا مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن جىل سايىن شامامەن 27 ميلليارد تەڭگە قوسىمشا شىعىنداردى ءبولۋ تالاپ ەتىلەدى. بۇل رەتتە ۇكىمەتتىڭ وڭ قورىتىندىسى بار. ءماجىلىستىڭ اگرارلىق ماسەلەلەر كوميتەتى اتالعان زاڭ جوباسى بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اۋىلداعى ۆەتەريناردىڭ جالاقىسى وسەتىنى ءمالىم بولدى.